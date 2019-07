El Capi: “El ganador de MasterChef lo elige la producción de una forma muy turbia”

El capi Pérez ha soltado una bomba mediática durante la transmisión de su programa la Resolana, resulta que el joven y talentoso conductor aseguró que el programa MasterChef México La Revancha era truquedo.

Después del tercer domingo de MasterChef La Revancha, pudimos ver que el eliminado fue Osiris, sin embargo después de este conocido programa se transmite la Resolana, un programa producido y conducido por Carlos Pérez Ibarra mejor conocido como el Capi.

Durante los primeros minutos de este programa, se transmite una sección que parodia lo mejor de la televisión, y uno de los mejores momentos es cuando imita al programa MasterChef junto a todos su participantes y jueces.

Fue durante esta parte del programa que el Capi Pérez reveló algo que ya muchas personas sospechaban y que se sabía a voces y también se temía, sin embargo ahora lo hizo de una manera sutil en un chiste al momento de parodiar a Benito y a Rogelio.

En el chiste se mencionaba que Benito no entendía el mecanismo de eliminación del programa y pedía a un grupo de televidentes que no votarán por Rogelio, sin embargo éste le explica que la mecánica no se realiza de esta manera y entre sus palabras destacó la siguiente frase.

“No sé si sepa pero el concurso no se gana con votos... Para empezar no estamos en vivo en este momento …Lo elige la producción de una forma muy turbia”.

De esta manera Carlos Pérez Ibarra mejor conocido como el capi, aseguró que en la producción de Master chef se encarga de seleccionar al posible ganador de una manera que el denominó turbia.

NO PIERDE EL PISO

Una de las prioridades del Capi Pérez es su trabajo y demostrar su agradecimiento, también lo es su familia, pues hace un año se casó con Itzel Barro y son inseparables, pues siempre se ha mostrado agradecido con su esposa que le ayuda para que, pese a la fama, “no pierda el piso” ni le gane el ego.

