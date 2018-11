"El Burro" es investigado por el Estado Mayor

Jorge "El burro" Van Rankin presume de un acceso sin restricciones a la residencia oficial de Los Pinos, sin embargo, el "poder" le salió muy caro y se llevó la sorpresa de su vida, luego que fuera acusado de robo investigado por el Estado Mayor como posible sospechoso.

El conducto confirmó que podía entrar a la residencia mayor durante el gobierno del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado, por una amistad con Federico de la Madrid Cordero, hijo del político, amistad que le costó ser acusado de robo.

El conductor sostuvo la confianza que mantenía en la relación amistosa, sin embargo, Federico no demostró lo mismo al acusar al "Burro" de haberle robado tres relojes de las marcas AP y Philips.

Situación que lamenta el Van Rankin, por lo que relató la terrible experiencia que vivió "Iba saliendo de ahí, se me cerró y me dijo: 'Ya sabes, Federico está como loco. ¿Tú qué sabes? "Y le digo, '¡Ah me estas acusando que yo fui!'.