El Burro Van Rankin reveló a famosa conductora que le eran infiel

Durante su invitación al programa 'Pinky Promise' que conduce Karla Díaz en YouTube, Daniela Magún recordó cuando un novio le fue infiel con una novia de Jorge "El Burro" Van Rankin.

La integrante de Kabah, contó la experiencia que vivió con el entonces locutor de radio, quien le confesó todo por la amistad que los unía.

La conductora describió esa historia de amor como "de terror", pues cuando supo de la infidelidad estaba a minutos de unirse a un desfile en un carro alegórico para celebrar el Día del Niño, en aquella época la cantante tenía 18 años.

"Ese sí fue mi peor momento porque además estaba joven y cuando estás chiquita todo es más grande.

Tus problemas se sienten más grandes", comenzó a platicar Daniela, a quien actualmente vemos como conductora en el programa 'Netas Divinas'.

"Estaba sentada en las escaleras del Auditorio Nacional de malas porque la verdad no era un evento que yo quería hacer, ¿para qué les miento? No quería ir a saludar en el carro alegórico... En eso llega 'El Burro' Van Rankin, se me sienta atrás y me dice:

'Te tengo que decir algo' y le digo: '¿Qué?', 'Tu novio y mi novia están ahorita juntos pintándonos el cuerno'", contó.

"Me acuerdo que mi corazón me comenzó a palpitar... Los dos sufrimos ese día en el carrito alegórico", concluyó la también experta en moda, quien aunque tenía 18 años y muy poca experiencia en el amor, supo enfrentarlo, darle vuelta a la página y seguir adelante.

El Burro Van Rankin y Daniela Magún

