“El Burro” Van Rankin revela inédita foto de Luis Miguel

Por muchos es conocida la gran relación de amistad que sostienen Jorge “El Burro” Van Rankin y Luis Miguel, sin embargo, muy poca gente había visto una inédita fotografía en la que aparecen ambos personajes cuando eran adolescentes.

Dicha imagen fue compartida por el conductor de “Miembros al Aire” a través de su cuenta de Instagram la noche de este martes, la cual muestra al cantante en una de sus facetas muy poco conocidas.

De manera casi inmediata la imagen causó gran furor y se volvió viral a través de las redes sociales, misma que Jorge Van Rankin asegura fue tomada en el Estadio Azteca hace poco más de 25 años. Según informa el portal Infobae.

La foto de Luis Miguel sorprendió a sus fans

“Qué gran foto me acabo de encontrar, en el azteca con @lmxlm hace ya 25 años”, fue la descripción que añadió el conductor sobre la fotografía que ya cuenta con cerca de 11 mil “me gusta”, además de 200 comentarios.

La foto provocó el revuelo de los seguidores, pues muy pocas veces se ha visto al intérprete de "Tengo Todo Excepto a Ti" con un atuendo deportivo y en la imagen se puede apreciar al cantante usando unos shorts deportivos y calcetas para practicar fútbol.

Lo que más destacó en los comentarios fue que los seguidores del actor esperaban una reacción negativa del cantante mexicano. “A ver si no se enoja de que también subas esta foto jaja”, “Te va dejar de hablar otros 25 años jajaja”, fueron algunas respuestas.

Luis Miguel y “El Burro” se distanciaron

Luis Miguel y Jorge Van Rankin.

Cabe recordar que la amistad entre ambos sufrió una ruptura por casi 22 años, luego de una broma que hizo “El Burro” al asistente del “Sol”. “Le hicimos una broma en radio a José Pérez, que era sus asistente personal, yo ni fui, fue Esteban hablando como (Alfonso) Cuarón.

“En la tarde me llama y me puso una gritoneada de terror, me encabr*né y le colgué. Veintidós años sin hablarle... no nos volvimos a hablar, me mandó a la mierd*”, dijo Jorge en una entrevista con Yordi Rosado sobre su relación con Luis Miguel.

