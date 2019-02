El "Burro" Van Rankin es atacado por impartir conferencias educativas (FOTOS)

El programa “Innovar para Educar 2019”, impulsado por la Secretaría de Economía, el Instituto Nacional de Emprendedores y la Universidad de Guadalajara, anunció a través de su página de Facebook, que el conductor de televisión Jorge "El Burro" Van Rankin, dará una conferencia el próximo viernes 8 de enero en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA).

TE PUEDE INTERESAR: La venganza de Televisa contra Penélope Menchaca

Programa Hoy en donde conduce "El Burro Van Rankin".

El cartel del evento publicado expone de manera general el tema a desarrollar, que según usuarios de redes sociales, tiene como objetivo ayudar a jóvenes universitarios a emprender a través de la educación.

A raíz de que se difundió esta información, muchos usuarios de las redes sociales, en especial la comunidad estudiantil de la institución, mostraron su descontento y total desacuerdo con la elección de las autoridades escolares por haber elegido al conocido conductor por considerarlo no apto para impartir ese tipo de conferencias formales y profesionales.

Comentarios en Facebook

Ante esta polémica no hicieron falta los comentarios en donde se mofan del conductor, hicieron un llamado a no asistir a dicha conferencia o a cancelar totalmente el evento, ante esta situación la institución no ha comunicado nada al respeto.

Comentarios en Facebook

ALGUNOS COMENTARIOS DE REDES SOCIALES

"sería mejor que invitaran a Andrea Legarreta para hablar de economía"

"Que oso la calidad de ponentes que viene manejando CUCEA, neta espero enterarme que el evento se canceló porque nadie llegó a escucharlo"

"Va a dar pláticas sobre cómo aspirar coca e inyectarte heroína te pueden llevar al éxito"

Comentarios en Facebook