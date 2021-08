‘El Burro’ Van Rankin asegura que “se ligó” a Andrea Legarreta en un antro

Jorge “El Burro” Van Ranking hizo una tremenda confesión en la última emisión de Miembros Al Aire, programa del cual forma parte y que se transmite por la señal de Unicable. De acuerdo al conductor, él se ligó a Andrea Legarreta en una noche de antro.

El también actor de comedia platicaba con sus compañeros del programa algunos métodos de ligue, pero destacó una táctica que le ha servido para lograr ganarse el corazón de las mujeres. Incluso aseguró que con ella pudo captar la atención de la hoy esposa del cantante Erik Rubín.

Años después, los conductores compartirían créditos en el programa Hoy.

Según el protagonista de la serie ‘40 y 20’, una mujer no puede resistirse a un hombre cuando este llega y les dice: “¿Sabes qué, reina? Luces exquisita?”. Eso sí, el conductor aseguró que para que esta frase haga efecto debe de ser dicha de una manera divertida. Asimismo, recalcó que en ningún momento le ha faltado el respeto a nadie.

¿Cómo se dio el ligue entre Andrea Legarreta y Van Rankin?

Jorge le confesó a sus compañeros que un día llegó a un antro en el cual se encontraba Legarreta, quien en aquel entonces no conocía a Erik Rubín. Cabe destacar que “El Burro” hizo hincapié en esta parte con el fin de que no se creen chismes que afecten sus respectivas relaciones.

“A Legarreta también me la ligué, en un antro… No sé como se llama. No conocía ni a mi querido Erik. Yo llegué y en dos segundos estaba bailando conmigo”, declaró el conductor de 58 años de edad, quien a inicios del 2021 era despedido del programa ‘Hoy’.

¿Por qué le dicen “burro” a Jorge Van Rankin?

El apodo de "El Burro" lo acompaña desde su vida escolar.

El actor Jorge Van Rankin es conocido dentro de la farándula mexicana como “El Burro”, un apodo que lo ha acompañado desde la época escolar. La Verdad Noticias investigó y averiguó que el conductor es llamado así debido a que en el pasado conoció a un chófer al que le gustaba rebuznar. Ante esto, él lo empieza a imitar y termina ganándose el apodo.

Fotografías: Redes Sociales