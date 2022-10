"El Buki" da poderoso consejo sobre los ex ¿Indirecta para Christian Nodal?

El líder de Los Bukis se ha llevado los aplausos con poderoso consejo compartido en Twitter.

Marco Antonio Solis, también conocido como “El Buki”, utilizó su cuenta de Twitter para compartir con sus seguidores un poderoso consejo sobre la importancia de analizar y aprender de las enseñanzas que nos dejan las relaciones amorosas fallidas, así como la mala imagen que adquiere uno cuando se habla mal de la persona a la que se amo.

“Hablar mal de tu ex es hablar mal de uno mismo. Uno tiene que aprender a analizar las situaciones y ver qué fue lo vivido, aprendido y gozado; a todo en esta vida se le puede sacar aunque sea una lección. ¡Veámos la vida del lado bueno!”, escribió el vocalista de Los Bukis.

El cantante mexicano aconsejó a sus seguidores en temas del desamor.

El mensaje no pasó desapercibido para los cibernautas, quienes le aplaudieron por compartirlo en redes sociales. No obstante, el detalle que llamó la atención es que más de uno le pidió a Christian Nodal que tomara en cuenta este consejo y le pusiera un alto a los actos ofensivos que han surgido en los últimos días contra su ex prometida Belinda.

¿Qué pasó entre Christian Nodal y Belinda?

La ruptura amorosa dejó en shock a más de un seguidor de la pareja.

Christian Nodal y Belinda protagonizaron una tórrida historia de amor, la cual lamentablemente llegó a su fin en febrero pasado. Desde aquel entonces y hasta ahora, el intérprete de ‘Adiós Amor’ ha dado de que hablar al causar polémica en redes sociales revelando detalles de su romance que dejan mal parada a su ex prometida.

Por su parte, la intérprete de ‘El Sapito’ se ha limitado a guardar silencio y enfocarse por completo a recuperar su carrera como cantante, pues ella ha dicho en diversas entrevistas que la descuidó con tal de hacer que su relación sentimental triunfe y así pueda cumplir su sueño de llegar al altar.

¿Qué edad tiene "El Buki"?

Además de su impacto musical, el cantante procura aconsejar a sus seguidores en las redes sociales.

Marco Antonio Solis alias "El Buki" nació el 29 de diciembre de 1959, por lo que ahora tiene 62 años de edad. Además de su innegable talento para el mundo de la música, el cantautor originario de Ario de Rosales, Michoacán es conocido por dar consejos sobre diversos temas, mismos que son bien recibidos por sus fans, quienes lo toman como un ejemplo a seguir.

Fotografías: Redes Sociales