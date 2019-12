El Billboard de rock falla grandemente en su selección de éxitos ¿Dónde quedó el rock?

Sabemos que el recuento de lo mejor del 2019 abarca todos los temas, desde series, películas y escándalos, hasta bodas, muertes y listas musicales. Y sabemos que uno de los expertos en este último tema es el famoso Billboard, el cual a través de los años se ha convertido en un verdadero referente de los éxitos musicales de cada año basándose en las grandes y millonarias ventas que generan los diferentes artistas y sus canciones.

Sin embargo durante estos días uno de los más esperados ranking de Billboard, causó una gran confusión y reclamos entre los seguidores de esta lista y lo amantes del rock; puesto que su top de canciones de rock de la década ha decepcionado a más de uno.

Cabe mencionar que esta lista se encuentra encabezada por tres canciones especiales: “Believer”, “Thunder” y “Radioactive”, tomando en cuenta que todos estos temas pertenecen a un mismo autor “Imagine Dragons”, una banda estadounidense de “Pop Rock” originaria de Las Vegas, y que incluso recientemente publicó su retiro del medio de la música.

LA LISTA DE ROCK DE LOS BILLBOARD “SIN ROCK”

Esta nominación que más bien parece un homenaje al grupo Imagine Dragons, ha causado una gran indignación entre los amantes del género rock, quienes aseguran que esta lista se aleja por mucho a lo que verdaderamente representa el rock.

Incluso muchos usuarios de Twitter dejaron muy en claro que los sencillos seleccionados de Imagine Dragons no deberían ser considerados canciones de rock, mientras otros se van a un tema más general en cuanto a que éste género se ha perdido por completo.

UNA LISTA CON MÁS “POP” QUE “ROCK”

Recordemos que esta lista de los Billboard cuenta con diez posiciones de las canciones más populares y vendidas en la última década; en ella además de Imagine Dragons podemos encontrar a otros artistas y grupos musicales como “Panic! At the Disco”, “The Lumineers”, “Twenty One Pilots”, “Walk the Moon” y “Portugal, The Man”, entre otros.

