El Bebeto ESTRENÓ su tema musical "Ya no soy el mismo" ¡Espectacular!

El Bebeto se ha lanzado como coautor por primera vez de uno de sus temas, el cual lanzará este 3 de abril y se titula "Ya no soy el Mismo", y que escribió junto a W Corona.

Hay que destacar que actualmente "El Bebeto" está presentando un DVD/CD llamado Desde el Lunario, el cual es una trilogía donde el sinaloense se luce cantando tanto norteño, banda como mariachi y que ha sido del gusto de sus fans.

Ya con anterioridad el cantante había compartido que esta época de cuarentena la ocupa para trabajar en la música y tal parece que su trabajo ha sido muy espectacular, pues a sus fans les ha fascinado y han aplaudido hasta el día de hoy cada uno de sus éxitos.

Los detalles de la novedad musical de El Bebeto

No hace mucho El Bebeto expresó algunas impresiones sobre su nuevo material musical: “Teniendo compositores como Espinoza Paz, América Sierra, Horacio Palencia, creo que cualquiera le pasa lo mismo, es la primera vez que me atrevo y espero que sea del agrado de la gente, espero que les guste, es algo muy enamorador".

Por otro lado, Carlos Alberto García, su nombre real, también confesó que ya está un poco cansado de sólo estar en su casa, pues su ritmo de trabajo como intérprete de regional mexicano incluye dar muchos shows en México y Estados Unidos.

El famosos cantante Bebeto tambien ha mencionado que tiene mucha música grabada y generada, que es lo que le está dando a la gente en estos días de cuarentena, pues siguen trabajando desde su casa.

“También de estar encerrado en casa, créeme que también, no te fastidias, simplemente traes un ritmo de trabajo y sientes que estar tanto tiempo sin hacer nada pues también te fastidias de no generar, de no estar trabajando y no ganas".

TE PUEDE INTERESAR: El Bebeto y Chayín Rubio hacen exitoso cover de ‘Así Es La Vida’ de Elefante

Cabe destacar que el nuevo tema de El Bebeto, ha alcanzado más de 8 mil visuslizaciones y 1500 me encantan en la famosa plataforma de YouTube, además de algunos comentarios en donde sus fans agradecen que les haya regalado un nuevo tema.