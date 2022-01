El Babo responde a Roberto Martínez ¿Cuál mensaje?

El famoso cantante de Cartel del Santa, El Babo responde a Roberto Martínez por medio de su cuenta de Instagram en el que acusaba de mentiroso al famoso youtuber.

Y es que el regiomontano, Roberto Martínez, dijo que había invitado a el Babo a su podcast ‘Creativo’ pero este lo rechazó.

Fue entonces que el Babo subió a través de sus historias un fragmento de una entrevista de Roberto Martínez con el conductor de televisión Adrián Marcelo, en donde el creador de contenido Roberto Martínez afirma haber invitado al cantante.

El Babo responde a Roberto Martínez y le llama mentiroso y prueba que le cuestionó.

El creador de contenido, Roberto Martínez, dijo en una entrevista "Babo también es una invitación abierta. Le he mandado mensajes, pero pues yo no me tomo el rechazo personal", agregó.

Fue entonces que El Babo publicó un captura de pantalla de una conversación que inició via Instagram con Roberto, en el que únicamente hay un mensaje del integrante de Cartel diciendo:

"¿Cuál mensaje me mandaste?" “Tiroso”

El Babo y Roberto Martinez

Hasta ahora no se han dado más comentarios ni del Babo ni de Roberto.

El último material que tiene publicado en sus redes sociales es referente al último capítulo de su programa, en el cual participó Alejandro Montiel, quien encarna el personaje del 'Escorpión Dorado'.

