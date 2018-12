El Aliento de los Ahogados, de Alice Blanchard, una efectiva novela negra

Alice Blanchard creció cerca de los míticos bosques llenos de niebla de Connecticut, Estados Unidos, inspirándose para escribir su obra literaria que se ha publicado en dieciséis países. Ha ganado diversos premios por sus cuentos The Stuntman’s Daughter, es autora de las destacadas y exitosas novelas Darkness Peering y The Breathtaker, así que no es ninguna aficionada, todo lo contrario, es alguien que sabe adentrarnos en su historia de manera correcta, dándose el suficiente tiempo para irnos empapando emocionalmente con los protagonistas.

Pero ¿qué dice la crítica de esta obra de 428 páginas?

The Wall Street Journal se refiere a ella de la siguiente manera: “Aterrorizante… uno de los villanos más memorables desde Hannibal Lecter.”

Alice Blanchard ha escrito una novela negra realmente sorprendente.

Sherri Smith, autora de Follow Me Down, la describe: “Oscura, escalofriante y compleja. Blanchard es una hábil narradora que sabe tejer thrillers como telarañas que te mantendrán despierto toda la noche.”

Otras opiniones interesantes sobre esta obra fueron la de Liza Lutz, autora de The Passenger: “Un thriller psicológico espectacular y cautivador, que no te puedes perder”.

Marilyn Stasio de The New York Times comentó: ‘Blanchard escribe tan bien que aún sus descripciones más austeras… bastan para sostener la tensión”.

The Crime Review señala: “Con una construcción sutil totalmente avasalladora… una lectura que te mantendrá en vilo hasta la última página.”

Este libro merece ser adaptado al cine.

El personaje principal es Kate Wolfe, quien conoció la culpa cuando su hermana menor fue raptada y asesinada con lujo de crueldad. Dieciséis años después, tiene una exitosa carrera como psiquiatra, vive una relación sentimental prometedora con su novio James, pero el suicidio de una joven paciente y la llegada de una misteriosa niña al hospital, da un vuelco devastador a su vida. Años de incomunicación con su padre se rompen cuando un detective retirado le asegura que el verdadero responsable del asesinato de su hermana no es el hombre que paga condena en prisión.

Los acontecimientos se precipitan, su relación con James sufre una dura prueba, la madre de Maddie, la nueva paciente, revela detalles que abren viejas heridas y la orillan a confrontar el peor de los miedos: la constatación de que la historia familiar es aún más oscura de lo que parecía. Además, nuevos detalles revelan la posibilidad que su madre, quien oficialmente se suicidó ahogándose en un lago, en realidad hubiera sido asesinada. El homicida serial seguía afuera depredando a jovencitas.

La parte climática es devastadora, realmente Alice nos supo dorar la píldora para sorprendernos no solo con la identidad del demente, sino con la forma en la que decide culminar un trabajo que merece sin duda una adaptación cinematográfica.

Ricardo D. Pat