El Álbum que le Cambió la Vida al Cantante de “Arctic Monkeys”, Alex Turner

Cualquier verdadero fanático de Arctic Monkeys no se sorprenderá al saber que fue la obra maestra de The Strokes de 2001 Is This It. El disco es el disco que caminó metafóricamente para que la banda de Sheffield se volviera loca. En los años que siguieron a su éxito, Turner no ha tenido reparos en compartir su admiración por los neoyorquinos e incluso les dedicó una letra en 'Star Treatment' de 2018 en la que escribió: “I always wanted to be one of The Strokes.”

¿Por qué The Strokes?

The Strokes fueron un soplo de aire fresco cuando llegaron a la escena musical en el cambio de Millenium con Gran Bretaña adoptando inmediatamente a la banda como una de los suyos. Para miles de adolescentes como Turner, había algo en estos cinco chicos de Nueva York que de alguna manera se conectó instantáneamente con la marca honesta y pura del rock 'n' roll que habían creado.

Turner eligió este como su álbum que le cambió la vida hace unos años y explicó por qué escuchar este álbum como un músico de 16 años fue un momento de afirmación de vida para él. “Solía tocar ese primer álbum en la universidad todo el tiempo cuando nuestra banda estaba comenzando. Mucha gente estaba interesada en ellos, por lo que muchas bandas que salían sonaban exactamente como ellos”, dijo Turner. "Recuerdo que intenté conscientemente no sonar como The Strokes, pero todavía me encantaba ese álbum".

Y agregó: “Fueron la banda que me animó a rasgar las rodillas de mis jeans y escribir en ellos con rotulador. Escribí sobre ellos con tinta roja: “I’ve got soul and I’m superbad!” ¿Alguna vez has escuchado la versión de los Arctic Monkeys de "Take It Or Leave It"? Lo hicimos en la televisión francesa cuando nos pidieron que hiciéramos un cover, fue terrible, ¡pero lo disfruté!"

“Los vi en vivo en la gira del segundo álbum cuando tocaron en Alexandra Palace [en 2003]. Yo, [Matt] Helders y Andy [Nicholson, ex bajista de Arctic Monkeys] llevamos al entrenador de National Express a Londres para verlos. Ese día conocimos a Pete Doherty entre la multitud. Fue un concierto increíble".

Esa versión de "Take It Or Leave It" que Turner mencionó estuvo lejos de ser terrible y en realidad fue un esfuerzo fantásticamente entusiasta. Sin embargo, su mejor versión de la banda que lo inspiró tanto llegó cuando los Monkeys tocaron en un gran concierto en el Forest Hills Stadium de Nueva York en 2018 cuando entregaron una interpretación maravillosa de la canción principal “Is This It”; fue el tributo perfecto The Strokes en su ciudad natal.

Turner se las arregló para seguir la línea de ser influenciado por The Strokes sin olvidar que era un adolescente de Sheffield, no de Nueva York y la mejor manera de hacer un álbum como "Is This It" sería mantenerse fiel a sí mismo. Esto es exactamente lo que hizo en lugar de intentar ser como el protagonista de "Fake Tales Of San Francisco".