El 2020 espera la precuela de "Los Soprano"

La esperada película precuela de Los Soprano ha anunciado su fecha de estreno, además de un nuevo título. La cinta, que iba a llamarse The Many Saints Of Newark, ahora se titulará Newark, y llegará a los cines en otoño de 2020.

Según informan diversos medios estadounidenses, será el 25 de septiembre de 2020 cuando llegue a las salas la precuela de la popular ficción de HBO, que estará protagonizada por Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Ray Liotta, Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen y Michael Gandolfini. Excepto Nivola y Michael Gandolfini, que encarnarán a Dickie Moltisanti y la versión joven de Tony Soprano respectivamente,no se sabe qué personajes interpretarán el resto del elenco.

El 2020 espera la precuela de "Los Soprano"

La película está “ambientada en la era de los disturbios de Newark en la década de 1960, cuando los afroamericanos y los estadounidenses de origen italiano se atacaban mutuamente. Ese choque se volvió letal cuando se extendió a los gángsters de cada grupo”.

“Lo que más me interesó fue la infancia de Tony”, dijo David Chase, creador de Los Sopranos y guionista de Newark. “Estaba interesado en explorar eso. La película tratará las tensiones entre los negros y los blancos en ese momento, y Tony Soprano será parte de esto, pero de niño”.

El 2020 espera la precuela de "Los Soprano"

Los Soprano, que suma un total de seis temporadas, es considerada una de las mejores series de la historia y así lo avalan sus numerosos premios, entre ellos 21 Emmy y cinco Globos de Oro.