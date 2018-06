El legendario villano 'Joker' tendrá su propia película

Los directores de Warner Bros piensan que es una buena opción, hacer una película del legendario villano Joker. El actor Jared Leto, dio vida al personaje Joker, en la increíble película de Suicide Squad, durante el trayecto de su interpretación, hubo momentos muy divertidos donde se le ve acompañado de su sensual novia ‘Harley Quinn’, interpretada por la actriz Margot Robbie.

Se confirmó que el actor Jaret Leto será parte del proyecto como productor ejecutivo del filme.

Anteriormente Warner había anunciado que la actriz Margot Robbie, tendría su propia película como ‘Harley Quinn’.

Una exclusiva revista informo que ya están con los preparativos del largometraje, que pretenden lanzar al villano Joker. Recordamos que este personaje apareció en las películas de Batman.

El proyecto aún no se sabe cuál será la fecha para su estreno.

La película estará basada en la historia del villano y sus orígenes, el filme sera a cargo del productos Todd Phillips.

Y es que durante las grabaciones de la película Suicide Squad, hubieron escenas que omitieron donde salía el actor Jared Leto, interpretando al villano.

El estudio de Warner Bros, está alistando un spinn-off de lo que será el villano.

La película aún no cuenta con guionista, aunque no se sabe si se estrenara antes o después del segundo filme de ‘Suicide Squad’, dicha película empezara con la producción el próximo año.

Película 'Suicide Squad'

Recordamos que la exitosa película ‘Suicide Squad’ se estrenó durante el año de 2016, con un gran elenco de estrellas entre ellas, Will Smith, lo vimos en otra faceta interpretando a un villano.

Jaret Leto es un actor de 46 años, su trayectoria empezó durante su adolescencia, pues siempre estuvo motivado por el cine. Estuvo en el filme de ‘Requiem for a Dream’ en el 2000, pero su gran debut fue en How to Make an American Quilt.

El actor tambien resulto ser cantante de Thirty Seconds to Mars, banda que formo durante el año de 1998 junto con su hermano mayor.

Ha participado en diferentes proyectos entre ellos, dirigir videos musicales, esto lo llevó a ganar un premio en los MTV Video Music Award , ‘The Kill’ en el año de 2006, ‘Kings and Queens’ en 2009 y ‘Up in the Air’ durante el año de 2013.

Long hair, don’t care. #FBF Una publicación compartida por JARED LETO (@jaredleto) el 1 de Jun de 2018 a las 9:24 PDT