Elizabeth Chan, la mujer que truncó el ambicioso sueño navideño de Mariah Carey

La cantante falló en su intento de querer apoderarse del título navideño.

Diciembre está a punto de comenzar y el espíritu navideño comienza a sentirse. Sin embargo, no todo es amor y felicidad en el aire, al menos no para Mariah Carey, quien acaba de recibir la triste noticia de que se le ha negado el permiso de ser llamada “Reina de la Navidad”, título que Elizabeth Chan ostenta desde hace varios años.

Según información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, fue en mayo del 2021 cuando la cantante solicitó a la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos registrar la marca ‘Queen of Christmas’ y otras frases relacionadas como ‘QOC’ y ‘Princess of Christmas’ para poder comercializarla.

La petición de la cantante fue negada por la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos.

Luego de un exhaustivo proceso, las autoridades estadounidense rechazaron la petición de Mariah, esto pese a que es considerada un ícono navideño gracias a su canción ‘All I Want For Christmas Is You’, la cual sigue siendo un éxito pese a que su estreno ocurrió en 1994.

Elizabeth Chan, la verdadera reina de la Navidad

Una de las razones por las cuales fue denegada esta petición es que Elizabeth Chan, conocida en Estados Unidos por su labor altruista y por tener una carrera musical enfocada en la Navidad, presentó a principios de año una declaración ante la Junta de Apelaciones de Marcas registradas de Estados Unidos donde expresa su incorfomidad.

Entrevistada por Variety, la cantante navideña señaló que buscaba impedir la petición de Mariah Carey por considerarla incorrecta: “La Navidad llegó mucho antes que cualquiera de nosotros en la tierra, y con suerte se quedará mucho después. No es lo correcto, la Navidad es para todos. Está destinada a ser compartida, no a ser propiedad de nadie”.

Elizabeth Chan se considera una cantante navideña de tiempo completo.

Al ser cuestionada sobre el título de “Reina de la Navidad” que le ha dado el público estadounidense por su labor altruista y su legado musical, Elizabeth Chan asegura estar honrada pero reconoce que no le pertenece: “Llevo ese título como una insignia de honor y con pleno conocimiento de que será, y debería ser, otorgado a otros en el futuro”.

Pese a que la intérprete de ‘All I Want For Christmas Is You’ no se ha pronunciado al respecto, los medios católicos celebran la decisión tomada por la Oficina de Marcas Registradas y Patentes de Estados Unidos, pues aseguran que el título es un honor que solo le corresponde a la virgen María.

Te puede interesar: Mariah Carey se despide de Halloween y da por inaugurada la temporada navideña

¿Qué tan famosa es Mariah Carey?

Hoy en día, ella es una de las cantantes más aclamadas dentro de la industria musical a nivel global.

Mariah Carey cuenta con más de 29 millones de oyentes mensuales en Spotify, cifra que la posiciona como una de las cantantes más populares del momento. Cabe destacar que su debut en la música ocurrió en 1990 y hoy en día ha recibido un sinfín de reconocimientos a nivel internacional gracias a su exitosa trayectoria artística.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales