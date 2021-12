Eiza González y su lujosa mansión en Nueva York

Actriz y cantante mexicana, te presentamos a Eiza González y su lujosa mansión que ha adquirido en Nueva York, la cual es una ostentosa joya.

La actriz alcanzó gran reconocimiento internacional en 2014 al interpretar a Santanico Pandemonium en la serie “From Dusk till Dawn: The Series”, basada en la película del mismo nombre. No obstante el gran salto a la fama se dio cuando hizo su debut cinematográfico en la cinta de acción “Baby Driver”, "Godzilla Vs. Kong” y “Rápidos y furiosos”.

Por otra parte, la carrera musical de González comenzó en 2007 con la banda sonora de la serie de televisión “Lola, érase una vez” e increíblemente obtuvo la certificación de platino en México por la venta de más de 100 mil copias y el álbum logró posicionarse en la posición número dos dentro de los “México Albums Top 100”.

Eiza González y su lujosa mansión

Eiza está alquilando una mansión de lujo en New York City.

Te prestamos como es Eiza González y su lujosa mansión que está ubicada en Nueva York, es un condominio den el piso 56, en el vecindario Hell's Kitchen, por el cual la actriz paga 8,300 dólares por mes en el edificio de 71 pisos llamado “Sky”.

El apartamento se encuentra sobre una esquina y posee dos dormitorios y dos baños además de amplias vistas de la ciudad mientras que el edificio cuenta con una solución de micro-movilidad compartida que ofrece acceso 24 horas al día, 7 días a la semana, a patinetes eléctricos, bicicletas y más.

Al hablar más sobre Eiza González y su lujosa mansión, esta cuenta en su interior con ventanas de piso a techo, pisos de roble y paletas de colores naturales en la decoración.

La cocina es estilo italiana hecha a mano y posee electrodomésticos europeos; los baños tienen azulejos con ducha de efecto lluvia.

El complejo de lujo incluye una piscina de entrenamiento cubierta, dos piscinas al aire libre de borde cero, un salón de billar y cafetería, un gimnasio, un club acuático y spa, una cancha de baloncesto, un parque privado y un spa para mascotas.

Eiza Gonzalez de México a EEUU

En México Eiza Gonzalez ha sido cantante y actriz.

En 2009, Eiza González lanzó su primer álbum musical en solitario, “Contracorriente”. El álbum logró estar en las primeras posiciones de los “México Top 100 Albums”, “Argentina Top 40 Albums” y los “Latin Pop Albums”.

Actualmente la actriz mexicana se encuentra muy ocupada en su carrera actoral, especialmente en filmes producidos en Estados Unidos por lo que ha debido instalarse en dicho país por lo que Eiza González y su lujosa mansión no han sorprendido a sus fans que están conscientes de sus éxitos.

