Eiza González y la transformación que su rostro ha tenido

Era un patitio feo que se ha transformado en todo un cisne.

La actriz y modelo mexicana, Eiza González, de 28 años de edad, se ha convertido en toda una sensación y tras su participación en ‘Baby Driver’, la guapa actriz comenzó a cobrar fama en el mundo, pero eso la ha llevado a que se note la transformación de su rostro.

Su participación Baby Driver la ha impulsado en Hollywood.

Recientemente participó en el vídeo del tema ‘Supplies’ de Justin Timberlake, en donde se dejó ver súper sexy y disfrutando de la compañía del príncipe del pop.

Y es que no cabe duda que su belleza a cautivado a más de uno, y sin duda se le irán abriendo las puertas en el mundo de Hollywood, aunque no siempre ha lucido de esa manera.

Eiza González y el cambio de su rostro

Muchos han señalado que la actriz de Baby Driver, se ha sometido a cambios estéticos pues el rostro de la mexicana ha sufrido una gran transformación.

Una de las imágenes más polémicas es esta, en donde posa con su vestido, característico de ‘Lola érase una vez’ y sí que luce muy distinta.

Antes y después

Ella no se veía como se ve en la actualidad, y algo que muchos se preguntan es, ¿qué se hizo en la cara?

Antes y después.

Con su físico, logró también sus primeros protagónicos, pues logró ser una de las actrices estelares de la telenovela 'Amores Verdaderos' al lado del actor Sebastián Rulli.

Antes y después

En la actualidad y con el cambio radical de su físico y estilo, ha logrado destacar en la industria de Hollywood.

Sin duda aprendió a vestirse mucho mejor

Esta es una foto con su antes y después, en donde sin duda algo se hizo.

Su rostro sí que luce muy cambiado.

Incluso, tras sus personajes y películas en Hollywood, la han hecho ser toda una diva, pues ahora poder tener una entrevista con ella es más complicado que antes.

Ahora es toda una diva del espectáculo.

Hay quienes aseguran que se realizó una bichectomía (extracción de cachetes), operación de nariz, aumento de senos, pues es obvio que antes no estaba así.

Antes y después.

Incluso en los últimos días ha sido señalada por olvidarse del español, ya que así lo demuestra en sus redes donde muy pocas veces pronuncia y utiliza su lengua nativa, situación que ella ya ha respondido y comentado.

Pero francamente nadie creyó su explicación al porqué no escribe en español.

Aunque no se haya confirmado nada sobre los cambios de su rostro, Eiza luce bastante hermosa, y nadie imaginó que ahora tendría mucho éxito y belleza en Hollywood.

Eiza González responde críticas

Estos cambios que ha tenido a través del tiempo tanto en su rostro como en su cuerpo la han llevado a ser el blanco de muchos comentarios y críticas por parte de los haters o trolls.

A lo largo de su carrera ha tenido que enfrentarse a este sinfín de situaciones relacionadas con su aspecto físico, los retoques estéticos a los que supuestamente se ha sometido o sus relaciones sentimentales, incluido su fugaz romance con Liam Hemsworth.

Y aunque ella no sea una novata para lidiar con esto, no quiere decir que no le afecte y por eso ha respondido a través de redes sociales todos los comentarios negativos en contra de su persona.

"Un recordatorio rápido. Es 2018, y no hacer nada está pasado de moda. Criticar el físico de los demás, tildar a las mujeres de pu**s y cualquier otra forma de bullying resulta patética. Difunde la bondad", escribió en inglés en su cuenta de Instagram.

Con esto busca alentar a sus seguidores a dejar una mención positiva dirigida a otra persona en la sección de comentarios.

"Creemos un ambiente saludable tanto en las redes como en nuestro día a día", les animó.

Para esa misma publicación, la intérprete eligió una reveladora imagen que parecía ir dirigida a todos aquellos que se han dedicado a hostigarla a lo largo de cada uno de sus logros profesionales.

Sea como sea, Eiza se ha sabido abrir camino en su carrera profesional y nadie puede negar que se encuentra en un gran momento de su carrera artística.