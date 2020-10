¿Eiza González y Timothée Chalamet siguen juntos? Esto es lo que sabemos

Eiza González y Timothée Chalamet dejaron boquiabiertos a los fanáticos y no tan fanáticos de la actriz mexicana luego de ser vistos compartiendo una vacaciones durante el verano en Cabo San Lucas.

Varias fuentes del espectáculo afirmaban que ya eran pareja, habían volado juntos en un jet privado y de hecho fueron vistos en varias ocasiones andando juntos por calles de Los Ángeles.

Después de darse muestras de cariño en público, como reportamos en La Verdad Noticias, hasta ahora no se ha vuelto a saber nada acerca de de Eiza y Timothée y al parecer la relación terminó antes de siquiera despegar. Lo normal.

Muchos pensarán que es una lástima, otros se alegrarán, pero lo que pasó parecía real.

Según dijeron fuentes a E! News, la actriz de “Baby Drive” y la estrella de “Dune” tuvieron una relación efímera que no pasó de aquel viaje al paradisiaco puerto de México.

"No estuvieron juntos por mucho tiempo, solo ese viaje a Cabo", dijo la fuente.

En agosto, Timothée compartió una fotografía en su cuenta de Instagram a la cual añadió como subtítulo un fragmento de Bob Dylan: “he not busy being born is busy dying” (él no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo), lo que algunos interpretaron como el adiós a su relación con Eiza.

Los ex de Timothée y Eiza

Antes de su explosiva relación con la mexicana, Timothée había salido poco más de un año con Lily-Rose Depp, con quien fue captado dándose apasionados besos durante un viaje de pareja a Italia.

Timothée dijo que se "sentía avergonzado" por la sesión de besos en el yate que tuvo lugar en septiembre de 2019, aunque "me fui a la cama esa noche pensando que era uno de los mejores días de mi vida". Al parecer, esta referencia a su ex molestó a Eiza.

Eiza, por su parte, terminó en 2018 con su anterior pareja, Josh Duhamel, luego de haber pasado solo cinco meses por él, presuntamente por las dificultades que les presentaban sus apretados horarios.

De momento, es un hecho que tanto Eiza como Timothée se encuentran solteros nuevamente, pero no esperemos que esto dure mucho estando ambos en tan exitoso momento de sus carreras.