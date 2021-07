¿Eiza González y Belinda se lanzan indirectas en Twitter?

Belinda y Eiza González son tema de conversación en las redes sociales debido a un polémico mensaje que la hoy actriz de Hollywood compartió en su cuenta de Twitter, el cual reavivó la fuerte lluvia de indirectas que se enviaron ambas artistas hace ya algunos años.

Todo comenzó en 2013, cuando Eiza compartió una foto en Instagram para presumir la chamarra del diseñador Alexander McQueen que utilizaría en un evento. Horas más tarde, la hoy prometida de Christian Nodal compartió un video donde enseñaba su armario, pero el detalle que llamó la atención es que ella dejo ver que tenía una chamarra similar.

Cibernautas aseguran que Belinda y Eiza González tuvieron un fuerte intercambio de indirectas en Twitter.

La enemistad entre Eiza y Belinda revivió gracias a estos polémicos tweets.

Ante dicho video, la actriz de ‘Baby Driver’ compartió un polémico mensaje, el cual decía: “Así o más al pendiente de lo que hago, jajaja”. Sin embargo, Beli no se quedó callada y finalizó las indirectas con un fuerte mensaje: “Mientras tu vienes, yo ya fui, di 3 vueltas, regrese”.

Ocho años más tarde, Eiza compartió un nuevo mensaje que dice: “Cuando tú fuiste, yo ya fui y regresé… CIEN veces”, lo cual muchos interpretaron como una nueva indirecta para la intérprete de ‘Amor A Primera Vista’. Dicha situación provocó un fuerte enfrentamiento entre los fanáticos de ambas artistas.

Eiza González aclara rumores de indirecta

La hoy actriz de Hollywood utilizó esa misma red social para aclarar la polémica en la que ella y Belinda se ven entrometidas.

Tras la polémica suscitada en dicha red social, Eiza compartió un mensaje en el cual quiso aclarar la situación. Este decía: “Oigan, ¿todo bien en casa? Uno ya no puede twittear algo sin querer conectarlo a algo. No todos amanecimos comiendo gallo, tranquilos. Namas para que sepan, mi tweet no tiene nada que ver con algo de hace 10 años”.

Sin embargo, el mensaje de Eiza González no fue bien recibido por los cibernautas, quienes aseguran que se trató de un ataque directo a Belinda. Incluso, hubo quien lo comparó con la reciente polémica que protagoniza al lado de Danna Paola, a quien le acusan de copiarle el outfit, siendo una historia muy similar a la ocurrida en 2013 pasado.

Hasta el momento, Belinda no se ha pronunciado al respecto de esta situación, es por ello que te invitamos a seguir leyendo La Verdad Noticias para estar enterado de todas las novedades que surjan en torno a este enfrentamiento de las famosas.

Fotografías: Redes Sociales