Eiza González, una carrera entre éxitos y penas

La actriz y cantante, Eiza González, de 28 años de edad, está en un momento importante para su carrera, ha estrenado película, serie y videoclip en los últimos meses, sin embargo no ha tenido un buen acercamiento con la prensa nacional debido a muchas cosas como el que se haya olvidado del español.

Sin embargo, día a día sus fans van en aumento y se perfila a ser una de las latinas más influyentes como Eva longoria e incluso la propia Salma Hayek.

Durante una charla con sus fans habló sobre muchas cosas personales de las cuales hacía mucho tiempo atrás habría querido aclarar.

Durante la video conferencia, Eiza se identificó con una de sus fans que estudia y trabaja por lo que le dedico unas palabras sobre lo que ella ha vivido en su carrera.

Además agregó que el hecho de haber vivido como una personas privilegiada hizo que no conociera y valorara de ciertas cosas que ella tenía además de los problemas que pueden existir dentro de la sociedad como el clasismo o racismo, cosas que conoció hasta que salió de su zona de confort.

Sus palabras fueron respecto a su llegada a Estados Unidos donde inició hace poco menos de seis años una carrera que hoy promete mucho.

Otro de los temas de los que habló fue de la manipulación de información de los medios de comunicación.

"Hace poco fui a México por la presentación Baby Driver, llegué a una televisora en donde me realizarían una entrevista, la gente de la película decidió que medios harían la entrevista, pero por cuestiones de tiempo no sé hizo. Se brincaron a los del estudio, les valió un comino"

Ante esto señaló que ella no quería hablar sobre temas de índole personal y se negó por completo a responder las preguntas por lo que al día siguiente se encontró con que todos los conductores de ese programa hablaron mal de ella y "me hicieron quedar como una mamona", fue lo que dijo la protagonista de Baby Driver.

"Amo México y me gusta viajar aquí no me obligan a venir pero yo no quiero hablar de mi vida privada, quiero hablar de mi trabajo", comentó Eiza González quién hace un mes protagonizó el vídeo de Justin Timberlake.