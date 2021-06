Eiza González ofreció una entrevista a la revista People en Español para hablar de su participación en la película animada Spirit Untamed, pero sus fanáticos no se esperaban que la actriz confesara tener deseos de volver al mundo de la música, pero ahora como cantante de reggaetón.

La presentadora Noelia Castro le preguntó sobre si su papel como Milagro Navarro-Prescott en Spirit Untamed le había despertado la nostalgia de volver a ser cantante, poniendo como ejemplo al género urbano, y Eiza respondió que sí: “Me encantaría se reggaetonera, yo siento que estaría muy buena, además el reggaetón, amo, amo el reggaeton”.

Asimismo, la hoy exitosa actriz de Hollywood recordó sus inicios en la industria del entretenimiento hace más de 13 años: “Me encanta cantar y, como tú sabes, hice mi carrera cantando. Es muy chistoso porque tengo mi música en aleatorio y a veces se pone mi lista, de pronto salió mi música de Lola, érase una vez, cuando era niña”.

La actriz asegura que su voz ha madurado

'Te acordarás de mí', lanzado en 2012, fue el último proyecto musical de Eiza.

Teniendo en cuenta que su último disco ‘Te acordarás de mí’ fue lanzado en 2012, la actriz aseguró que sí ha pensado en regresar a la música pero por su trabajo no ha podido: “Los últimos años he estado explorando regresar a la música, es algo que me encanta y siempre me ha gustado, pero había tenido mucho trabajo actuando y no había tenido el tiempo”.

Finalmente, Eiza González mencionó que su voz ha madurado, lo cual le hace pensar que volver a ser cantante no sería una mala idea: “He madurado vocalmente y mi voz se oye muy diferente… Ya ha habido muchas situaciones que, por una u otra razón, estoy cantando o haciendo partes musicales ¿Por qué no darle otra oportunidad a la música?”.

¿Cómo llego a la fama Eiza González?

En la actualidad, Eiza González es una de las actrices más taquilleras del momento.

Hace unos días te dimos a conocer que Eiza González es la actriz más taquillera de Hollywood en la actualidad. De acuerdo a información revelada por el sitio Box Office Star Records, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella es la única mujer y la única mexicana en figurar en el top 5 de dicho listado.

Se sabe que inició su carrera siendo protagonista de telenovelas de Televisa, pero fue gracias a su madre Glenda Reyna, quien le logró conseguir una audición a través de la plataforma IMDBPro, que pudo comenzar a figurar en la industria del cine. Años más tarde, se convertiría en una de las actrices favoritas de Hollywood.

