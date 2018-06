Eiza González será una muñeca en un a película

Couldn’t be happier to portray and fully embrace my beautiful mexican culture and be able to represent it on screen in such a positive and empowering way. Check out full tailer on link in bio. #WelcomeToMarwen —-Completamente entusiasmada de poder representar a mi cultura mexicana en una película y de una manera tan positiva. Chequen el trailer completo en el link de mi bio

