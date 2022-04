Eiza González será parte de una serie de Apple junto Meryl Streep

La actriz Eiza González continúan cosechando éxitos en Hollywood, por lo que en esta ocasión actuará en una serie para Apple Tv+ junto a Meryl Streep y Kit Harington.

Todo parece indicar que Eiza González, de 32 años, poco a poco ha ido escalando a proyectos más importantes y ahora la mexicana, quien recientemente protagonizó la película Ambulance con Jake Gyllenhaal, será parte del elenco de Extrapolations, la nueva serie de Apple TV+ que será sobre la crisis climática.

Tal parece que la bella Eiza González será quien dé vida a la legendaria actriz María Félix, más conocida como La Doña, en la película biográfica dirigida por Matthew Heineman.

Eiza González triunfa en Hollywood

Me siento orgullosa de poder representar personajes que cambian la jugada para la mujer latina y permiten vernos de diferente manera", dijo en una entrevista para la agencia de noticias EFE.

No es un secreto que Eiza es una mujer muy talentosa y demasiado hermosa; sin embargo, para llegar a donde está tuvo que aprender a decir que 'no' a proyectos que quizá no le interesaban tanto, pero que al final le darían mayor impulso a su carrera artística.

Cuando llegas a cierto momento en tu carrera es muy importante decir 'no' a ciertos personajes que están reforzando un estereotipo", confesó la también cantante a EFE.

La actriz siempre orgullosa de ser mexicana

Eiza siempre ha dicho sentirse orgullosa de ser mexicana y lograr todo lo que ha hecho, sobre todo, el poder trabajar junto a personas muy importantes de la industria.

Yo me siento orgullosa de haber crecido en México rodeada de mujeres que se dedican a hacer diferentes labores y carreras", dijo la actriz bella actriz Eiza González.

