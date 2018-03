Eiza González se quita el brasier para dar un emotivo mensaje

I love her shirt ❤️❤️❤️ #eizagonzalez #anselelgort #lilyjames #babydriver #maluma #shakira #salmahayek #belinda #dannapaola #sebastianrulli #santiagoramundo #liamhemsworth #jamiefraser #priyankachopra #katrinakaif #christopherwaltz #mahershalaali #oscars #mexico #jamiefoxx

Una publicación compartida por I Post What I Like (@girls_power_baby) el Mar 21, 2018 at 10:06 PDT