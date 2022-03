Eiza González se apodera de París con su elegante look salmón

Además de ser una de las acrtrices mexicanas más reconocidas a nivel internacional, Eiza González se ha convertido en toda una embajadora de la moda en el mundo. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la famosa sorprendió a todos durante el estreno de su más reciente película, Ambulance, que se llevó a cabo en París, Francia.

Durante el evento, Eiza asistió engalanada con un hermoso vestido color salmón con el que dejó en claro por qué es una de las celebridades mejor vestidas.

Siguiendo una de las tendencias de esta temporada, la actriz optó para esta ocasión tan especial por un vestido satinado color salmón tipo túnica de hombro descubierto y decorado con brillantes en las orillas firmado por Stella McCartney,

Además, complementó a la perfección con unas sandalias de pulsera en color rosado, dejando en claro así que el invierno quedó atrás, dándole paso a colores más vivos y festivos, no por eso menos elegantes, tal y como lo ha demostrado Eiza en esta ocasión.

La mexicana cerró su look con unos discretos pendientes de brillantes y un elegante brazalete de Bvlgari que llevó a la mitad de su brazo, sellando así uno de sus mejores looks.

¿De qué va 'Ambulance', la nueva cinta de Eiza González?

'Ambulance' es protagonizada por Eiza González, Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II y es producida por Michael Bay y la cual ya se puede ver en México.

De acuerdo con la sinopsis: “durante un día en las calles de Los Ángeles, tres vidas cambiarán para siempre. El veterano condecorado Will Sharp, desesperado por conseguir dinero para pagar las facturas médicas de su esposa, pide ayuda a la única persona que sabe que no debería: su hermano adoptivo Danny. Danny, un carismático criminal de profesión, le ofrece dar un gran golpe: el mayor atraco a un banco en la historia de Los Ángeles: 32 millones de dólares. Con la supervivencia de su esposa en juego, Will no puede negarse”.

Sin embargo, las cosas no salen como lo esperaban y en un terrible escape terminan por secuestrar una ambulancia con la enfermera Cam Thompson a bordo.

¿Qué edad tiene Elisa González?

32 años. Nació el 30 de enero de 1990. Es una actriz y cantante mexicana, conocida principalmente por sus papeles como Lola Valente, Clara Molina y Nikki Brizz Balvanera en las series Lola, érase una vez, Sueña conmigo y Amores verdaderos, respectivamente.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerse informado con las noticias de hoy!