Eiza González reveló que no podía respirar con su vestido amarillo

Tras su presencia en los premios Oscar 2018, la actriz mexicana, Eiza González, de 28 años fue duramente criticada por los medios y usuarios de Internet por su llamativo vestido amarillo y ahora señaló que el Ralph Lauren que usó no la dejaba respirar.

Cabe recordar que Eiza y su vestido amarillo fueron la excusa para crear un sinfín de memes burlándose de ella y mientras algunos la defendían diciendo que lució espectacular y otros decían que fue desafortunado su look ella disfrutó de la noche.

Y días después decidió responderle a todas las personas que la criticaron con un contundente mensaje que sin duda a más de uno puso a reflexionar por lo cierto de sus palabras.

Sin duda la actriz mexicana no dudó en reprochar la falta de apoyo de sus compatriotas durante y después del evento.

Ahora, con lo que parece haberse olvidado este momento de burlas para la actriz y su vestido amarillo, Eiza explica que no podía respirar nada bien con su outfit.

Tras varias semanas desde los Premios Oscar 2018 y de la fuerte lluvia de críticas y memes hacia la modelo mexicana Eiza González y su vestido amarillo.

Que cabe mencionar no todos saben el enorme valor que tiene el diseño amarillo Ralph Lauren que usó la actriz de manera espectacular.

Por ello finalmente la protagonista de Baby Driver decidió hablar de la tan criticada prenda que según la joven de 28 años, no la dejó ni respirar de tan entallado.

"A sí no puede respirar, el mensaje era usar algo aparentemente sencillo y al mismo tiempo representar el cómo me siento, soy una mujer muy segura de mi misma, siento he llegado a donde estoy por mi seguridad y creo que el amarillo representa eso, sin contar que es un gran diseño de Ralp Lauren, sencillo pero no tan sencillo, seguimos hablando de él hasta la fecha", comentó con una gran sonrisa.