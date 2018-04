Eiza González responde a criticas en twitter al ser captada sin maquillaje

Nuevamente Eiza González vuelve a dar de que hablar, luego de que diversos internautas la juzgaran tras darse a conocer unas fotografías en donde luce sin una gota de maquillaje y Eiza por supuesto no se quedó callada y no dudó en responder a las críticas de sus agresores.

La famosa actriz y cantante fue captada sin maquillaje saliendo de una estética en Barcelona, España, lugar donde se encuentra rodando la película Paradise Hills, en la que comparte créditos con Emma Roberts y Danielle Macdonald, de forma natural y despreocupada por su apariencia.

Después de algunos comentarios en su contra, González empleó su cuenta de Twitter para expresar:

“Cada semana existe una nueva nota de que me vieron sin maquillaje... notas misóginas y como siempre banales. ¿¿Queriendo causar morbo porque una mujer no está MAQUILLADA?? ¿Perdón las mujeres tienes que estar en plano perfección siempre o se pierde la ilusión? Que estupidez de mensajes mandan a la sociedad. De nuevo #LaPrensaAmarillistaDaPenaAjena. Tengo 28 años me verá un millón de veces más sin maquillaje”.

En otro mensaje, agregó: “Niñas/Niños no tiene que usar maquillaje diario para ser bonitas. ¡Y si quieren hacerlo también! Son libres de hacer lo que deseen con su cuerpo y nadie tiene derecho a juzgarlas por cómo se vean, procuremos tener compasión y respeto para con otros”.

Comentario que hasta el momento ha vuelto a generar gran controversia, pues mientras algunos le aplauden su valor y sinceridad, otros la acusan de darle demasiada importancia a sus detractores y hacerse blanco fácil para próximos ataques.

Cabe recordar que hace menos de dos meses González fue duramente criticada por el look que eligió para desfilar en la alfombra roja de los Premios Oscar, causando gran revuelo que la hizo objeto de los memes, mismo que también defendió a capa y espada.