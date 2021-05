La actriz, modelo y cantante mexicana Eiza González logró convertirse en tema de conversación en las redes sociales luego de que se diera a conocer que ella es una de las cinco estrellas de Hollywood más taquilleras en lo que va del 2021 en los Estados Unidos.

El ranking publicado por The Numbers, sitio web estadounidense especializado en la industria cinematográfica y sus taquillas, reveló que la actriz ocupa la quinta posición de la lista de actores más rentables del cine en la actualidad. Sin embargo, el detalle que llama la atención es que ella es la única mujer y la única mexicana en aparecer en dicho listado.

La mexicana figura en la posición número del Top 10 de actores y actrices más taquilleras de Hollywood en lo que va del 2021.

La primera posición es ocupada por el actor Samuel L. Jackson, mientras que Tom Holland, Liam Neeson y Will Smith ocupan el segundo, tercer y cuarto lugar respectivamente. Debajo de Eiza figuran los nombres de Margot Robbie, Robert Downey Jr. y Brie Larson.

Le dedica su triunfo a los latinos

Eiza González le dedicó su triunfo en Hollywood a su público latino.

Dicha noticia llegó acompañada de un emotivo mensaje, en el cual le dedica su triunfo a sus fanáticos latinos: “Recuerdo la cantidad de veces que lloré al escuchar una y otra vez que una mujer (inserte mi origen étnico o cualquier estereotipo relacionado conmigo) no era una protagonista principal y que a la gente no le importaba y aún no ha tenido la oportunidad”.

Asimismo, la actriz mexicana más cotizada de Hollywood reveló que nunca se rindió: “Y seguí adelante. Sentirme desanimada pero empujada a creer en mí misma cuando mucha gente no lo hizo. Bueno, a la gente le importaba. Esto es obra de la gente. Puede que no sea enorme para algunas personas. Para mí, es un momento que nunca pensé que vería.”

Finalmente la actriz aseguró sentirse orgullosa: “Por mi gente, los mexicanos, los latinos SIEMPRE CREEN. Porque otras personas se preocupan por nosotros y yo me preocupo por ti. Me siento muy orgullosa de esto, discúlpenme de antemano porque sé que esto es un poco cursi, pero quería compartirlo y agradecerle. Gracias mi gente ¡Si se puede!”.

¿Cómo está en Instagram Eiza González?

La actriz mexicana cuenta con más de 7 millones de seguidores en Instagram.

Además de triunfar en Hollywood, debes de saber que la actriz mexicana goza de gran popularidad en el mundo de las redes sociales, sobre todo en Instagram, plataforma en donde la podremos encontrar como @eizagonzalez, y cuyo perfil oficial ya supera los 7 millones de seguidores a nivel internacional.

Tal y como te hemos informado con anterioridad en La Verdad Noticias, Eiza González utiliza dicha red social para compartir sus nuevos proyectos dentro de la industria cinematográfica de Estados Unidos, así como sus futuras colaboraciones y diversos momentos de su vida privada, de los cuales no tiene problema en presumirle a sus fans.

