Eiza González presume nuevo look en Instagram

Este sábado 2 de marzo, Eiza González visitó a su amigo y estilista Buddy W. Porter, quien es reconocido por ser estilista de las estrellas en Beverly Hils, por lo que Eiza no dudó en acudir con él por un nuevo look.

La joven actriz de 29 años publicó una fotografía en la que está dentro de un vehículo, su look se basa en un corte a capas, con mechas con diferentes tonalidades de castaño y rubio, y por supuesto, un flequillo que llama la atención.

Eiza González, agregó como pie de foto la frase de una canción de Nancy Sinatra titulada “Bang Bang” pieza que se utilizó como parte del sountrack de Kill Bill.

“Bang Bang he shot me down” (me disparó), publicó Eiza González