Eiza González posa de una manera muy sensual y las redes sociales colapsan

Hace unas horas, la actriz Eiza González escribió un mensaje desde el fondo de su corazón con el objetivo de motivar a las mujeres, pero un detalle acaparó la atención, y no fue precisamente la frase alentadora.

La también modelo acompañó su sentir con varias fotografías en las que luce empoderada, sin embargo, algunos de los internautas la tacharon de vulgar en una foto en específico, ya que posó con las pierna abiertas, recargada en unas escaleras.

Más vulgar no pudo ser", "La segunda foto es muy fea, ojo es la pose no Eliza", "Segunda foto: actúa normal ahí viene el que te gusta", "Te ves hermosa pero no creo que es la pose con más clase o la más favorecedora”, algunos de los comentarios por parte de sus seguidores.