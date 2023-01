Eiza González niega haber sido "la otra" entre Liam Hemsworth y Miley Cyrus

Este escándalo persigue a la actriz desde el 2013.

Cada vez son más las personas que se pronuncian al respecto del nuevo escándalo protagonizado por Shakira a raíz del lanzamiento de su colaboración con Bizarrap, en la cual incluye varias indirectas hacia Gerard Piqué y su nueva novia, la joven Clara Chía Martí.

Pese a que el tema ha sido todo un éxito en las plataformas digitales, la cantante colombiana no se ha salvado de ser víctima de duras críticas por parte de algunos cibernautas, quienes aseguran que ella no ha superado que su romance con el ex jugador del FC Barcelona terminó hace más de seis meses.

Cada vez son más los artistas que reaccionan al escándalo de Shakira y Piqué.

Aún así, no se puede negar que son más las personas que muestran empatía por la intérprete de 'No', a quien felicitan por usar su talento para la música para desahogar el dolor que siente por haber puesto fin a un romance de casi 12 años entre rumores de una infidelidad que la puso en el ojo del huracán.

Eiza González se defiende

La actriz niega haberse entrometido entre Miley Cyrus y Liam Hemsworth.

A la ola de opiniones se le sumó Eiza González, quien uso su cuenta de Twitter para expresar su amor por la colombiana. Sin embargo, ella jamás se esperó que los cibernautas la tacharan de “hipócrita” y le recordaran la vez que fue señalada de ser una de las mujeres con la que Liam Hemsworth le fue infiel a Miley Cyrus.

La actriz y cantante mexicana no dudó en defenderse de los ataques en su contra y dejó en claro que todos aquellos rumores son falsos: “Esto es completamente incierto. Nunca en mi vida he sido parte de ninguna infidelidad, nunca. Por favor no distorsionen información”.

¿Quién es el novio de Eiza González 2022?

Fuertes rumores de romance vinculan a la actriz con James Marsden.

Eiza González fue vista junto a James Marsden, lo cual desató rumores de romance. Dicha situación hizo enojar a la actriz, quien dejó en claro que está soltera con el siguiente mensaje que compartió en Twitter: “Repito. La gente tiene amigos. Por la millonésima vez, no todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mí es un romance”.

Fotografías: Redes Sociales