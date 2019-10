Eiza González muestra su nuevo tatuaje ¡GIRL POWER!

Eiza González es una de las actrices mexicanas que más ha triunfado en la industria cinematográfica, pues su participación en cintas como Baby Driver o Rápidos y Furiosos: Hobbs & Shaw, la han posicionado como una estrella en potencia en la industria del cine Hollywoodense.

Y es que desde que Eiza González llegó a Estados Unidos no ha parado de trabajar, poniendo muy en alto el nombre de México y resaltando que en nuestro país existe mucho talento en busca de nuevas oportunidades.

Algo que ha destacado en la personalidad de la bella actriz mexicana, es la capacidad y tenacidad que ha demostrado tener para defender a las mujeres, pues ella misma ha vivido en carne propia las dificultades que enfrenta el género femenino, sobre todo al querer sobresalir internacionalmente.

Tan solo hace un par de meses, Eiza González confesó a una revista de espectáculos que los parámetros impuestos en Hollywood la han traumado tanto, que ha tenido que llegar a terapia, pues atravesó por una crisis de identidad cuando en diversas ocasiones le solicitaron pruebas de ADN que comprobaran su ascendencia latina.

Entre la discriminación y el racismo, Eiza ha luchado por los derechos de los actores y actrices mexicanos, y justo en esta época del empoderamiento femenino la exitosa actriz decidió llevar su fuerza a otro nivel.

Resulta que Eiza González sorprendió a todos sus seguidores en las redes sociales, al mostrar el detallado proceso mientras le realizaban un nuevo tatuaje; esta no sería la primera imagen que la mexicana plasma en su cuerpo, sin embargo, cada uno de sus tatuajes tienen un significado especial para ella.

Tal fue el caso de esta ocasión, pues Eiza González decidió plasmar en la parte externa de su brazo derecho, una frase que sin duda empodera a la mujer:

“She’s a force to be reckoned with (Ella es una fuerza que merece ser tomada en cuenta)”.