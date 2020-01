Eiza González luce como PRINCESA de cuento con glamuroso vestido

La actriz mexicana Eiza González es una de las ue ha destacado en el cine y la televisión por ser una de las más hermosas aún sin maquillaje. La actriz y modelo de 29 años se ha convertido en un ícono de moda y estilo en las alfombras rojas donde ha asistido, ya que también cuenta con un escultural cuerpo y medidas que la han llevado a ser un de las mexicanas jóvenes de Hollywood más sexys.

En esta ocasión Eiza González, recordada por su papel de “Nikki”, en la telenovela de Televisa “Amores Verdaderos”, se mostró como toda una princesa de cuento de hadas al usar un glamuroso vestido en color verde con una flor al frente en tonalidad vino; asimismo el atuendo tenía detalles de brillo y los zapatos fueron de tacón en color plata.

El outfit lo concluyó con un peinado recogido y unas ondas que caían al frente de su rostro, dejando ver su largo y atrevido cuello. El vestido era un Gucci que Eiza González usó para la alfombra roja de una revista. Por su look, la actriz recibió cientos de comentarios alabando lo bien que lucía.

“Te ves hermosa”, “Wow”, Además de verte bonita, pareces Bella”, “Siempre divina”, “Eres una princesa”, “Top de tops”, “Bonita siempre”, “Divina”, “Deslumbrando como siempre”, “¿Por qué eres tan perfecta?”, “Obsesionada con tu cara y lo perfecta que eres”, fueron algunas de las frases y palabras que recibió la actriz en su cuenta de Instagram.

EIZA GONZÁLEZ BRILLÓ EN LOS GOLDEN GLOBES

Eiza González también fue una de las invitadas en el after party de los Golden Globes 2020, donde lució tan radiante que fue una de las mejores vestidas de esa fiesta. Eiza usó un maxi blazer en tonalidad nude que la hacía lucir muy chic.

El maquillaje natural y los accesorios terminaron de completar perfectamente el look, que la hizo brillar durante el evento. Eiza González es una de las pocas actrices mexicanas que se está abriendo grandes caminos en las producciones de Hollywood, aunque ella misma ha dicho que no ha sido fácil, ya que el no tener rasgos físicos latinos tan marcados, le ha “quitado” papeles importantes.

