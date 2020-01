Eiza González luce cinturita en vestido Gucci

Eiza González es una de la actrices más importantes que tiene México, Y es que la ex estrella de Televisa ha sabido trazar su rumbo por las producciones hollywoodenses.

Eiza González se ha abierto paso a través de las producciones internacionales, tal es el caso que el año pasado estuvo participando en rápidos y furiosos al lado de Dwayne Johnson. Pero no sólo son las grandes películas las que no buscan sino también las grandes marcas de ropa.

Hace un tiempo vimos a Eiza González ser imagen de Ralph Lauren, y a cada rato nos mostraba las prendas finas de este famoso diseñador. Tal parece que ahora Eiza González le gusta usar Gucci, Pues a través de su red social mostró una imagen y como pide foto puso "hoy es de Gucci".

El lema gen se ve a isa González portar un vestido largo color verde, y que era adornado con una enorme flor en la zona del pecho. Si bien esta vez Eiza González no traía un escote muy pronunciado, si se pudo notar la silueta de su cuerpo donde nos dejó ver una cinturita de encanto.

Sus millones de fanáticos se hicieron presentes al darle like a la imagen, y algunos no se quedaron con las ganas de publicarle lo hermosa que se ve, pues no importa lo que se ponga Eiza González cuenta con uno de los mejores cuerpos que tiene Hollywood.

Te puede interesar: Sebastián Rulli ¿olvida a Angelique Boyer por Eiza González?

Eiza González cuenta con más de 5 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y son muy pocos los que le faltan para llegar a los 6 millones que la seguramente se deleitan día con día con las candentes imágenes de esta actriz que promete mucho para el 2020, pues de hecho la hemos visto estrenar el trailer de una película en la que estará con Vin Diesel, entre otros proyectos que seguramente no nos podremos perder

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana