Eiza González luce PROVOCATIVA en evento de Cartier (FOTOS)

Increíblemente orgullosa de ser parte de este grupo de mujeres que están luchando por dejar su huella solo somos unas de las cuantas que intentamos hacer un cambio en el mundo para las mujeres latinas. Cada una tratando de abrir una conversación y poder representar a una comunidad que ha sido ignorada constantemente.Gracias People en español por honrar a tus mujeres que trabajan arduamente día a día para ser escuchadas y ser vistas. Como dice Oprah “Vengo como una pero me paro por 100,000.” Muy agradecida de ser parte de este grupo.❤️ —— Im so proud to stand next to just some of the incredible Latina trailblazing women making a change. Each one of them fighting for a place in this world and giving a face to a widely underrepresented community. As Oprah says. “We come as one but stand as 100,000.” Thank you @peopleenespanol for honoring your hard working women I’m grateful to be part of this group.

