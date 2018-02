¡Eiza González la nueva pareja de Josh Duhamel el ex de Fergie!

Josh Duhamel es conocido por su icónico personaje de Danny McCoy en la serie 'Las Vegas' y como William Lennox en la película Transformers. Además, fue importante protagonista de películas como 'Safe Haven' y 'Life as we know it'. Y por si esto no fuera poco, fue el esposo de Fergie desde 2009 y se separó de ella en 2017, y ahora varios medios de comunicación afirman que podría tener un nuevo romance con la mexicana Eiza González.

¿Como pasó el encuentro entre Eiza González y Josh Duhamel ?

Duhammel, de 45 años de edad, y Eiza González, de 28 años de edad, se conocieron hace un mes en la fiesta previa del Super Bowl que ofreció Jennifer López. De acuerdo con el Daily Mail, un informante asegura que ambos estuvieron platicando durante toda la noche, y al final él le pidió su número a un amigo en común.

Al parecer, desde entonces han estado saliendo en secreto y enviándose mensajes todo el tiempo, pues Josh Duhammel está completamente rendido a sus pies.

La separación de Fergie y Josh Duhamel

Josh y Fergie anunciaron en septiembre su separación después de ocho años de matrimonio, a través de un comunicado: "Para darle a nuestra familia la mejor oportunidad de adaptarse, queríamos mantener esto como un asunto privado antes de compartirlo con el público", dijo la ex pareja, quien comparte un hijo de 4 años. "Estamos y siempre estaremos unidos en nuestro apoyo mutuo y de nuestra familia".

Si bien es cierto que Josh conoció después a Eiza, de su matrimonio aún no se confirma nada de su relación pero una revista de espectáculos de los Estados Unidos ya los vincula.

Después del SuperBowl revista menciona que Josh y Eiza se fueron juntos:

"Se fueron de fiesta y se divirtieron juntos hasta muy tarde", confesó una fuente. "Después, Josh se acercó a un amigo en común y le pidió el número de Eiza".

Y desde entonces se dice que han estado saliendo.

"Definitivamente tienen una conexión porque han estado haciendo facetiming y enviándose mensajes de texto sin parar mientras ella está trabajando en Inglaterra", dijo la misma fuente. "Lo están manteniendo lo más discreto que pueden. Él constantemente le dice que nunca antes había conocido a alguien como ella".

Al parecer la química entre actores es muy notable entre ambos ya que según está persona cercana a la pareja , ellos no se sueltan para nada.

