Eiza González la actriz mexicana con más proyectos en Hollywood (FOTOS)

Tras darse a conocer en Hollywood con la película “Baby Driver” hace año y medio, la actriz mexicana Eiza González ha logrado engancharse en poco más de 11 proyectos de cine, tomando en cuenta desde sus participaciones en “Godzilla vs. Kong” hasta la emocionante “Welcome to Marwen” que se estrena este 21 de diciembre, logros de los que ha comentado sentirse satisfecha:

“Estoy muy orgullosa y muy feliz”, dijo la artista en una entrevista. “Ha sido un gran año de mucho trabajo y aprendizaje, pero lo que me está ocurriendo es algo extremo. Es increíble, pero te deja exhausto. Lleva mucho sacrificio y cansancio”

Después de su participación en “Baby Driver”, participó en rodajes como “Paradise Hills” (de la española Alice Waddington, que se verá en Sundance), “Alita: Battle Angel” (en salas en febrero) o “Hobbs and Shaw” (la primera obra escindida de la saga “Fast and Furious”), que acaba de concluir en Londres junto a Dwayne Johnson y Jason Statham.

“No he parado de viajar alrededor del mundo y es algo que agradezco mucho. Son proyectos de los que nunca pensé que podría formar parte. No sé si es bueno o malo, pero siempre pienso que esta racha se va a acabar, así que trato de aprovecharla al máximo”

“Welcome to Marwen” es la nueva película de Robert Zemeckis, ganador del Oscar al mejor director por “Forrest Gump”, es un filme que mezcla la técnica de captura de movimiento con personajes de carne y hueso, basada en la historia real de Mark Hogancamp (Steve Carell), un hombre que recibió una paliza en un bar y perdió la mayoría de sus recuerdos y que en su elenco se encuentran también Diane Kruger, Janelle Monáe y Gwendoline Christie.

En la cinta que se estrena mañana 21 de diciembre, González interpreta a Carla, una cocinera que ayuda al protagonista en su rehabilitación y que emplea el vestuario típico de las “adelitas”, el nombre que recibieron las mujeres que participaron en la Revolución mexicana.