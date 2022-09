Eiza González junto a dos apuestos mexicanos será parte de una nueva serie

Eiza González es una guapa actriz que se sumará a Gael García Bernal y Diego Luna en La Máquina, la serie que desarrollan para Star+ sobre un boxeador en el ocaso de sus carreras, donde la actriz mexicana interpretará el papel de Irasema, una aspirante a periodista deportiva.

Resulta que recientemente lo dio a conocer la plataforma de streaming a través de un comunicado en el que amplió detalles sobre el rol de Eiza, quien será la ex esposa de Esteban, personaje interpretado por Gael, y la madre de sus dos hijos.

Se ha revelado también que el personaje de Eiza González será el de una reportera que mira al boxeo más bien como una forma de arte, que conoce a Esteban y a Andy (Diego Luna) desde que eran adolescentes.

Eiza González en La Maquina

La Máquina es una producción de Searchlight Televisión en coproducción con La Corriente del Golfo que dirige Paula Amor y con ESPN Knockout. Marco Ramírez (Daredevil) es productor ejecutivo y showrunner de la serie, con García Bernal, Luna, Gerardo Gatica, Leandro Halperín, Adam Fishbach y Kyzza Terrazas como productores ejecutivos. Gabriel Ripstein (600 millas, Un extraño enemigo) será el director de la serie.

Hay que destacar que la sinopsis que conocemos de La Máquina hasta el momento es que “gira en torno a un boxeador en el ocaso de su carrera (Gael García Bernal), cuyo hábil manager (Diego Luna) le consigue una última oportunidad para pelear por un título. Sin embargo, para llegar a la noche de la pelea, deberán enfrentarse a una misteriosa fuerza del bajo mundo.

¿Quién es Eiza González?

Eiza González que se ha convertido en una figura relevante en la industria hollywoodense. Recientemente filmó The Three-Body Problem, para Netflix, y la serie antológica de Apple TV+ Extrapolations, con Meryl Streep, Forest Whitaker, y Marion Cotillard. También protagonizó Ambulance, para Universal, junto a Jake Gyllenhaal y Yahya Abdul-Mateen.

Eiza González a su paso por la alfombra roja de “In America: An Anthology of Fashion” de la 2022 Costume Institute Benefit en The Metropolitan Museum of Art. (Taylor Hill/©Getty Images 1395106457)

En 2021, protagonizó junto a Rosamund Pike Descuida, yo te cuido, para Netflix, y actuó en Godzilla vs. Kong, junto a Alexander Skarsgård, Kyle Chandler y Millie Bobby Brown. Es muy conocida por el papel que la lanzó a la fama en Baby: El aprendiz del crimen, de Edgar Wright, junto a Ansel Elgort, Jamie Foxx y Jon Hamm, por el que fue aclamada por la crítica

Cabe destacar que Eiza González protagonizó series televisivas tales como Lola: Érase una vez, y Sueña conmigo, de Nickelodeon. Grabó cinco álbumes para las dos series, todos los cuales obtuvieron certificaciones de platino, y dos álbumes adicionales como solista.

