¿Eiza González interpretará a Lucía Méndez en su serie? Esto se sabe

Lucía Méndez ya eligió a Eiza González como la actriz perfecta para interpretarla.

Eiza González es una de las actrices mexicanas más exitosas, por lo que Lucía Méndez asegura que es la candidata perfecta para interpretarla en su bioserie, pues incluso dijo que tienen un gran parecido físico.

En La Verdad Noticias te hemos dado a conocer que Lucía Méndez en más de una ocasión ha revelado sus deseos de lanzar su bioserie, esto para compartir algunos detalles de su vida que hasta el momento se mantiene en secreto.

Y aunque hasta el momento no han avance en la posible producción, la actriz y cantante ya tiene a la candidata perfecta para interpretarla y se trata de la reconocida actriz Eiza Gónzález.

¿Eiza González está interesada en darle vida a Lucía Méndez?

¿Qué dijo Lucia Mendéz de Eiza González?

Hasta el momento, la actriz Eiza González no se ha pronunciado sobre la posibilidad de darle vida a Lucía Méndez en su bioserie; sin embargo, la cantante no dudó en revelar la gran admiración que siente por la mexicana y su trabajo en el extranjero.

“¡Qué bárbara!, ¡qué inglés habla!, es acuario, es muy sincera, es muy auténtica, es muy bonita, es talentosa, tiene mucha idea de lo que quiere, me dijo que se acaba de comprar un rancho, no, no, no, es una maravilla, yo la estimé mucho, la quise mucho” dijo.

De igual forma, Lucía Méndez, quién en las últimas semanas ha estado en medio de la polémica por sus enfrentamientos con Laura Zapata y Sylvia Pasquel, aseguró que Eiza González tiene un gran parecido con ella, pues incluso podría ser “hermanas”.

“Me encantaría, si nos parecemos, podríamos ser hermanas, buena idea” dijo.

¿Qué le pasó a Lucía Méndez?

¿Qué ha pasado con Lucía Méndez?

La actriz y cantante Lucía Méndez forma parte de la serie “Siempre Reinas”, junto a otras celebridades como Lorena Herrera, Laura Zapata y Sylvia Pasquel, la cual está disponible en la plataforma Netflix.

Pese al gran éxito que tuvo la serie, las polémicas no faltaron y a lo largo de los episodios se pudo apreciar una fuerte rivalidad entre Lucia Méndez y sus demás compañeras.

Mismos problemas siguieron al terminar la promoción de la serie, por lo que incluso Lucía Méndez amenazó a sus excompañeras con interponer una demanda en su contra.

