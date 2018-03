Eiza González insulta a Donald Trump en Twitter

A la actriz le molestó que el Presidente de Estados Unidos publique un tuit en lugar de enviar ayuda a México.

“Dios bendiga a la gente de la Ciudad de México. Estamos con ustedes y estaremos para ustedes”, escribió Trump enfureciendo a Eiza que de inmediato respondió: “Vete a la mierda, ayuda a nuestro país en lugar de solo tuitear”.

FAMOSOS PIDIENDO APOYO PARA MÉXICO

Te puede interesar

“Un tuit no es suficiente”, todos lo piensan pero Eiza González lo dijo “en voz alta”. La actriz no pudo contenerse luego de ver lo que tuiteó Donald Trump tras el sismo que sacudió la CDMX la tarde del 19 de septiembre.Cabe mencionar que la mexicana ha utilizado sus redes sociales para solicitar apoyo así como para difundir información que le resulta útil a familiares y víctimas del temblor. https://twitter.com/eizamusica/status/910256938415407104Celebridades también hacen lo suyo, no solo físicamente, también por medio de sus redes sociales donde informan sobre lo que ocurre actualmente, difunden direcciones de centros de acopio, y solicitan donaciones (víveres, medicamentos y herramientas).