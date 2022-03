Eiza González insiste en interpretar a María Félix en cine

Eiza González confirma interés para interpretar a 'La Doña'

Ahora que se confirmó la bioserie de María Félix con la actriz Sandra Echeverría, quien no ha perdido el interés por sacar su propia versión es Eiza González.

Eiza, quien triunfa en Hollywood con producciones como "Ambulancia", reconoció que quiere interpretar a 'La Doña' para una película internacional.

La mexicana incluso sigue los pasos de 'La Doña' a través de redes, pues recientemente compartió una sesión de fotos muy al estilo de la diva del cine de oro.

Eiza González confirma interés para interpretar a 'La Doña'

Eiza González confirma interés para interpretar a 'La Doña'

La actriz Eiza González fue cuestionada sobre sus deseos de interpretar a 'La Doña' en el cine, pues a pesar que lo habría reconocido a inicios de año, el tema de los derechos de autor salieron a relucir.

“Me enorgullecen muchísimo las historias de las mujeres latinas, no nada más quiero contar la vida de María Félix, quiero contar la vida de muchas mujeres que nos han abierto las puertas y que gracias a ellas, que realmente mucha gente no tiene oportunidad de saber más de ellas, que la gente sepa más de lo que es la mujer mexicana, la mujer latina y ¿por qué no utilizar estas plataformas que tenemos como inmigrantes o como latinos para poder abrir más oportunidades?”, mencionó Eiza.

En ese preámbulo Eiza reconoció que quiere llevar más actores mexicanos a Hollywood pues quiere comenzar a incursionar en la dirección y producción.

Bioserie de María Félix con Sandra Echeverría

Bioserie de María Félix con Sandra Echeverría

Lo que si está confirmado es el proyecto que Televisa Univisión llevarán a cabo en los próximos meses, pues se ha anunciado a Sandra Echeverría como protagonista de la bioserie de 'La Doña'.

La producción correrá a cargo de Carmen Armendáriz, quien anteriormente ya había trabajado con Sandra Echeverría en el remake de 'La Usurpadora' de Televisa.

Se estima que la bioserie de María Félix llegue a plataforma de streaming que Televisa y Univisión preparan para el deleite de sus espectadores.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!