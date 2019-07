Eiza González ¿harta del estereotipo mexicano en Estados Unidos?

Son pocos los mexicanos que se han logrado abrir paso por el mundo del cine Hollywoodense, Salma Hayek, Eugenio Derbez, Luis Gerardo Méndez y Eiza González son algunos de los contados mexicanos en esta industria.

Lo que es una realidad, es que cuando un mexicano logra llegar a Hollywood, comúnmente es para interpretar personajes mexicanos, o latinos, tal es el caso de Luis Gerardo Méndez en la película Misterio Abordo, donde interpretó a un joven latino piloto de carreras.

Eiza González confesó en su reciente entrevista para la revista Who What Wear, que el ser estereotipada para personajes mexicanos le causó problemas mentales, y no es que no se enorgullezca de su nacionalidad, sino que le frenaban la oportunidad de probarse así misma que podía interpretar otros papeles.

Ver esta publicación en Instagram Mood. @variety Una publicación compartida por Eiza (@eizagonzalez) el 3 de Jul de 2019 a las 4:54 PDT

Dale clic a la estrella de google news y síguenos

“Soy mexicana, nací en México y estoy absolutamente orgullosa de ser quien soy, pero cuando se usa contra mí, (como obligarla a asumir un rol en específico) entró en una crisis de identidad ¿Quién se supone que debo ser?”, le dijo Eiza González a esta revista.

Eiza González confesó que esta crisis de identidad tuvo que ser resuelta a través de terapias, pues le costaba aceptarse a sí misma, sin embargo, logró tratarlo, e incluso enfrentarse para que la consideran en papeles diferentes.

“En realidad tuve que ir a terapia por esto, Es difícil ser tan vulnerable, mostrarte a ti misma, solo para que tengan algo contra ti que no puedas cambiar”

Eiza González resaltó que la “diversidad” en Hollywood muchas veces es algo planeado, y que forma parte de clichés, pero realmente ¿se le da la oportunidad a un mexicano de interpretar papeles que no se relacionen con su nacionalidad?

Te puede interesar: Eiza González conquista la portada de una importante revista de modas

En la publicación Eiza González recibió cientos de comentarios que le daban la razón, incluso de algunos actores mexicanos que han buscado oportunidades en Hollywood pero que hasta ahora no logran llegar a dicha industria.