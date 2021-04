La actriz mexicana Eiza González sigue cosechando éxitos, pues ahora se han dado a conocer en las redes sociales una serie de imágenes que la confirman como la nueva modelo de Louis Vuitton, una firma de moda francesa con reconocimiento internacional.

A través de la revista Vogue, Eiza González habló sobre su reciente colaboración con Louis Vuitton, quien la ha elegido para dar promoción al nuevo lanzamiento del perfume ‘On The Beach’. Por tal motivo, la actriz mexicana ha realizado una coqueta sesión de fotos, misma que ya se está volviendo viral en todas las redes sociales.

On the Beach es el nuevo perfume de la marca Louis Vuitton, quien ha elegido a Eiza González para promocionarlo.

Para la imagen promocional de ‘On The Beach’, la ex estrella de Televisa presumió el espectacular cuerpazo que posee a sus 31 años a través de un body paint realizado por el artista Alex Israel. Dicha sesión fotográfica fue realizada desde la orilla de la playa.

La pintura corporal en tonos naranjas, amarillos y azules destaca por tener una textura arenosa, con la cual busca transmitir la esencia del nuevo perfume de Louis Vuitton, mismo que tendrá un olor a yuzu japonés, neroli tunecino y diversas hierbas aromáticas. La nueva fragancia de la firma francesa tendrá un costo de 265 dólares.

Eiza González, la primera mexicana en modelar para Lois Vuitton

Eiza González sorprendió a todo mundo al convertirse en la nueva imagen de Louis Vuitton.

Cabe destacar que la actriz Eiza González es la primera mujer mexicana que logra convertirse en imagen de Louis Vuitton, hazaña de la cual se siente muy orgullosa, pues considera que a través de ella se podrá dar visibilidad a las mujeres latinas: “Es normalizar la imagen de las personas y hacer que las personas se sientan incluidas”.

La llegada de Eiza González a la firma Louis Vuitton no ha pasado desapercibida para sus fanáticos ni para el público en general, pues su nombre se ha convertido en tendencia de las redes sociales, en donde las felicitaciones, aplausos y halagos no se han hecho esperar

¿Te gusta como luce Eiza González en estas fotografías? ¿Consideras que la actriz es un orgullo para México? Deja tu respuesta en los comentarios, a La Verdad Noticias le interesa tu opinión.

¿Sabías que el Vaticano canceló todos los eventos para esta Semana Santa 2021? Síguenos en Facebook y mantente informado.

Fotografias: Instagram