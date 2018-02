Eiza González habló de la pérdida de su papá por primera vez

Eiza Gonzalez y su papá

La actriz mexicana del momento en Estados Unidos, Eiza González de 28 años de edad, dejó ver de una manera muy cercana y transparente su lado más sensible y humano con el que tomó temas sociales como el racismo y el empoderamiento, y de manera rápida dijo que fue muy difícil perder a su padre, tema del que había permanecido hermética con los medios de comunicación.

"Nunca sabemos realmente lo que la gente está pasando, por ejemplo me ven en una revista o en una película y creen que me conocen por qué están familiarizados conmigo, pero nunca saben en realidad, por ejemplo, que la muerte de mi papá me dejó un trauma emocional, y desconocen el proceso para poder superarlo, la gente no sabe muchas cosas de mí, y en el medio todo es manipulado, y es así que llegan a decir 'esa pinche vieja mamona', sin conocerme", Dijo Eiza González durante la charla que se extendió por más de media hora durante un en vivo.

Entre otras cosas la actriz Eiza González pudo convivir con sus fans de una forma directa y prometió realizar este ejercicio más seguido para, además dijo que le serviría para practicar su inglés ya que dijo estar sola y lejos de su familia por lo que no práctica su español como ella quisiera.

También recordó sus inicios en el medio con la telenovela Lola Érase una vez, Eiza González, y habló de lo mucho que ama México y a su gente, así como de muchos otros aspectos íntimos que compartió con sus seguidores.

La actriz Eiza González dijo que a raíz de su estadía en Los Ángeles y su poca exposición al español ha empezado a pensar en inglés, cosa que le ha provocado olvidar algunas de las palabras en su lengua materna que es el español.

