Tras varios años trabajando en el extranjero, Eiza González presume su llegada a México, y no puede ocultar su felicidad y orgullo por sus raíces mexicanas. La guapísima actriz de 32 años iniciará las grabaciones de su nuevo proyecto, una serie en la que compartirá créditos con los mexicanos Gael García Bernal y Diego Luna.

Y es que, hace apenas unos días, Eiza González anunció su participación en la nueva serie de los famosos "charolastras", La Máquina, noticia que llenó de gusto al público por el hecho de unir, por primera vez, a estos tres súper talentosos mexicanos que están triunfando en el extranjero.

A través de sus historias en Instagram, la actriz de la exitosa película Baby Driver y Ambulance compartió con sus seguidores su tan ansiada llegada a México, después de tantos años de permanecer en el Estados Unidos, y recientemente en Londres, donde se encontraba grabando la serie The Three Body Problems.

Eiza González está en México y así es como lo presumió con orgullo

En la Imagen, Eiza González aparece posando junto a un fan en lo que parece ser el aeropuerto, luciendo unos ajustados leggins verde olivo y un top blanco, así como lentes oscuros. Otra foto más muestra a la bella mexicana tomándose una selfie, agregando un emoji de corazón rojo enseguida de la bandera de México.

Definitivamente, Eiza es una de las actrices que ha logrado sobresalir con gran éxito en Hollywood, siguiendo muy de cerca los pasos de Salma Hayek.

Hoy en día, después de haber adquirido fama en su país de origen en novelas como Amores Verdaderos, Lola, Érase Una vez y Sueña conmigo, ha saltado a la fama con películas de gran éxito como Baby Driver, I Care a Lot (Descuida, yo te cuido) y Godzilla vs Kong, entre otras.

¿Eiza González participará en Hulu, La Máquina?

Ahora, es turno de triunfar junto a otros dos talentos mexicanos, como lo son Gael García Bernal y Diego Luna, en la nueva serie de Hulu, La Máquina, que también se podrá ver a través de Disney Plus, una vez que sea estrenada.

Esta producción cuenta la historia de un boxeador en sus últimos días de gloria, interpretado por Gael, mientras que Eiza González dará vida a Irasema, una aspirante a periodista deportiva quien es ex esposa del personaje de García Bernal. Mientras tanto, Diego Luna interpretará al manager de “Esteban”.

La historia fue creada por el escritor Marco Ramírez, quien también se ha destacado en grandes producciones como Daredevil, Orange is the New Black, The Defendersy su obra The Royale.

