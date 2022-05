Eiza González es comparada con Miss India, aseguran son igualitas

Eiza González es una de las talentosas actrices mexicanas que recientemente ha causado furor con su belleza y es que usuarios de las redes sociales se sorprendieron al ver el parecido que tiene con Vartika Singh, la Miss India que en 2019 participó en el certamen Miss Universo.

Además de su gran personalidad y belleza, muchos notaron que es muy parecida a Eiza González, incluso comentaron que podrían ser hermanas casi gemelas, pues en imágenes podrían hacerse pasar por la misma.

Hay que destacar que Vartika Singh tiene 28 años y nació en Lucknow, India. Cuenta con una licenciatura en Nutrición Clínica y Dietética, además de una maestría en salud pública, logros que la llevaron a participar en el concurso de belleza y ahora es señalada muy idéntica a la bella Eiza González.

¿Quién es Vartika Singh?

Vartika es una guapa modelo que logró posicionarse entre las últimas 20 finalistas de Miss Universo 2019.

La actriz mexicana y la ex reina de belleza también comparten su gusto por la actuación, pues Vartika ha participado en diferentes comerciales de televisión para marcas como Mac, Ponds, Close-up y Dubai Tourism.

Además, ha desfilado para diferentes diseñadores de India como Falguni, Anita Dongre, Tarun Tahiliani, entre otros, sin dejar a un lado que ha sido portada de revistas como Vogue, Femina, Travel and Leisure, Pacific y Adorn.

Durante su participación en el concurso de belleza, la modelo y actriz Vartika confesó que le gustaría grabar una película junto al guapo actor Leonardo DiCaprio, quien le parece "lindo".

Las iniciativas de la modelo parecida a Eiza González

Por si fuera poco, Vartika también tiene participaciones con iniciativas sociales, incluso una de sus mayores preocupaciones es el bienestar de la población de su país natal, razón por la cual fundó Pure Humans, organización que ofrece la atención médica accesible que necesitan.

Hay que destacar que, con el fin de perseguir una sanidad accesible para todos, también trabaja como Embajadora de la Misión de Nutrición del Estado de Uttar Pradesh, donde forma parte de otros proyectos de salud.

Cabe destacar que la Miss Universo s, Vartika que es bastante parecida a la actriz Eiza González explicó que en su país natal las niñas no suelen soñar a lo grande, pero espera que eso cambie. “En las ciudades más pequeñas de la India, los grandes sueños no son para las niñas. Pero yo soñé a lo grande, y tuve fe, y nunca me rendí".

