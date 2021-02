Eiza González es acusada de PAGARLE a los paparazzis, pero la actriz respondió

Desde hace varios años se comenzó a especular el chisme de que la actriz mexicana Eiza González le había estado pagando a algunos paparazzis conocidos en Hollywood para que le tomaran fotos en su vida cotidiana y se hiciera más famosa.

Dicho rumor se expandió aún más cuando Eiza fue captada besando al actor Liam Hemsworth, quien en ese entonces tenía una relación con Miley Cyrus; puesto que se dijo que González fue la que llamó a los paparazzis para que les tomaran fotos de ellos besándose. Motivo por el cual Liam y Miley terminaron y el nombre de Eiza estuvo en todos los medios.

Así que ahora le han recordado ese viejo chisme a la actriz de cine y televisión, pero en esta ocasión ella decidió responder y no quedarse callada.

Eiza González envía fuerte mensaje a sus haters

El medio Just Jared, captó a la artista latina de 31 años mientras se encontraba camino al programa estadounidense de Jimmy Kimmel.

Donde Eiza González llevaba un espectacular vestido de la marca Burberry, pero un usuario mal intencionado le comentó a la famosa: “Adivinen quién llamó a los paparazzis”. Algo que hizo enojar a la estrella de la pantalla y alzó la voz.

“Hola, Hinda. Leyendo el sarcasmo en tu mensaje, sentí que necesitaba responder a tu cuestionamiento. Nunca en TODA mi vida he llamado o dado propina a un paparazzi. Invito a cualquier paparazzi a dar la cara y dar testimonio de que si lo he hecho, si es que tal cosas es cierta”, afirmó Eiza.

“No tengo nada de qué preocuparme”, agregó la actriz de “Bloodshot”.

“Te pido que no creas en todo lo que lees en sitios de chismes, su intención es la de vender a toda costa. A mí me gusta vivir mi vida tan privada como sea posible”, declaró la también cantante.

Eiza le contestó a un usuario que trató de criticarla, pero ella no dejó que la difamen en las redes sociales/Foto: Instagram

Además, González Reyna agregó la desigualdad que viven las mujeres en Hollywood, donde a ellas siempre las ponen como las villanas de la historia y pretender volver víctimas a los hombres (Esto por su romance con Hemsworth).

“No tengo nada que ocultar, pero no dejaré que tú o cualquiera me difamen con algo que fue creado por un sitio de chismes para victimizar a su hombres favorito y tratar de villana a una mujer que ha trabajado sin detenerse desde que era una niña, solo para una narrativa más jugosa”, aseveró.

Además Eiza dijo: “No necesito a un hombre o fotos para que me den una carrera, he trabajado muy duro para llegar a donde estoy”. ¿Crees que este sólo sea un chisme mal intencionado contra Eiza González?En La Verdad Noticias queremos saber tu opinión.

