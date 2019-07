Eiza González conquista la portada de una importante revista de modas

Eiza González conquista Instagram con la portada de una revista

Eiza González sigue abriéndose paso por Hollywood, en esta ocasión, la actriz conquistó la portada de una importante revista de modas en Estados Unidos, donde le hicieron una entrevista sobre la importancia de estar cómodo con lo que usas.

A través de las redes de Who What Wear, se compartió la entrevista de la actriz, la cual en mayor parte está en inglés, pero Eiza González se dio la oportunidad de contestar un par de preguntas en español.

La actriz mexicana, luce en la portada un vestido muy a doc para el verano, con un estampado de flores y luciendo muy sensual, portando su cabello suelto.

Dale clic a la estrella de google news y síguenos

Además, Eiza González compartió una fotografía a través de su Instagram donde luce un look muy hogareño, con lo que parece ser un pijama, o bien una prenda de seda.

Eiza González aseguró que el mundo de la moda siempre ha estado presente en su vida, pues su madre era una reconocida modelo, lo que le sirvió para poder estar más segura consigo misma a la hora de posar para el lente de una cámara.

Contó que hubo un momento en su adolescencia en la que no se sentía muy cómoda con la manera de vestirse, sin embargo, con el tiempo fue tomando su propio estilo; además resaltó que una de sus prendas favoritas es un sombrero antiguo que su abuela le heredó a su madre.

Eiza González recomendó a sus seguidores que experimenten con diferentes estilos para descubrir quién eres en realidad.

Te puede interesar: Eiza González luce despampanante y cautiva a sus seguidores en Instagram

Finalmente, Eiza González confesó al publicó que lo más importante en el mundo de la moda es sentirte cómodo con lo que uses, no importa lo que uses, divertirte y pasártela bien es lo esencial.