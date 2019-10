Eiza González conquista Hollywood, estrena nueva cinta

No cabe duda que Eiza González es una de las actrices mexicanas que más la ha estado rompiendo en Hollywood últimamente, Y es que la actriz que comenzara su carrera en telenovelas, y que se lanzó al estrellato con la serie Lola érase una vez, ya no es la misma niña de hace unos años, sino que es toda una mujer exitosa en la industria del cine.

Y es que los éxitos de Eiza González no paran, pues si bien hace algún tiempo en la vimos participar de los premios Oscar como presentadora, también hemos visto es tener varias películas este año como “rápido y furioso”, “she's missing” en festivales de cine, y uno de sus más grandes éxitos de James Cameron “Alita Battle Angel”.

Sin embargo, lo que más sorprende es que durante todo este tiempo Eiza González no dejó de trabajar, pues no ha estrenado una película y está trabajando en la siguiente, por ejemplo, su próximo proyecto que se llamará “I Care a Lot”, proyecto que aún no tiene fecha de estreno.

Como hemos mencionado anteriormente, Eiza González sigue protagonizando grandes éxitos, tal es el caso de su próxima película de al lado del Vin Diesel, la cual este 21 de octubre estrenó su primer tráiler.

Los fanáticos y seguidores de Eiza González no pudieron dejar de resaltar lo orgullosos que están de la mexicana, por su inigualable trabajo pues está dejando en alto el nombre el país, pero sobre todo está dejando en alto que es una mujer con mucho talento.

No por nada Eiza González ha sido nombrada una de las 14 superestrellas globales por la revista vogue, al lado de actrices como Scarlett Johansson, y también ha sido catalogada como una de las exponentes más importantes de la ola latina, al lado de personalidades como Yalitza Aparicio y Natti Natasha.

Eiza González cuenta actualmente con más de 5 millones de seguidores en Instagram, quienes se deleitan con sus elegantes fotografías, pero sobre todo con su trabajo en la pantalla.

