¿Eiza González cómo llegó a besar a Justin Timberlake?

¿Como llegó Eiza González a besar a Justin Timberlake?

La mayoría de los mexicanos sabemos cómo Eiza González empezó su carrera y sobre todo, como era su complexión física y aunque niega haberse hecho cirugías plásticas aparte de la de la nariz, pues no somos tontos… pero bueno comencemos por el principio.

Eiza González Antes

Su nombre completo es Eiza González Reyna, nació el 30 de enero de 1990 en Caborca, Sonora. Sí, así es, tiene 28 años por si te dio flojera hacer la cuenta. Es actriz y cantante y se dio a conocer en una serie mexicana de nombre “Lola, érase una vez” interpretando a Dolores Valente, claro un remake de la telenovela argentina, “Floricienta”. También es conocida por haber participado en la serie de Nickelodeon, “Sueña conmigo” en el personaje de Clara Molina/Roxy Pop.

Eiza González en "Lola, érase una vez"

Les cuento un poco más de su vida antes de… Es hija de Glenda Reyna, exmodelo, su padre murió cuando tenía 12 años y tiene un hermano menor. Estudió en Edron y la American School Foundation ambas en CDMX. Eiza padece TDA con hiperactividad (trastorno por déficit de Atención). A los 13 años estudió actuación en M&M Studios, la escuela de Patricia Reyes Spíndola, considerada una gran actriz en México. Tenía 14 años cuando entró al CEA (Centro de Educación Artística) en Televisa en donde Pedro Damián (productor del grupo musical RBD) la eligió para interpretar a Dolores en “Lola, érase una vez”. Debutó con este papel el 26 de febrero de 2007 y para promocionar la serie y su carrera como cantante, Eiza González hizo una gira nacional para interpretar canciones que tenía la serie. Más tarde se estrenó en América Latina y Estados Unidos.

Eiza González Antes y Después

En abril de 2009 Eiza González participó en la serie mexicana “Mujeres asesinas” en la segunda temporada, ¿Quién no recuerda esa serie? A varios nos tuvo en suspenso con los dramas y horrores que causaron esas señoras. En 2010 comentó a través de su cuenta de twitter que protagonizaría a Clara/Roxy Pop en la serie “Sueña conmigo” terminando de rodar en febrero de 2011.

A finales de agosto de 2013 Eiza decidió crecer como actriz y avanzar en su carrera, así que se mudó a Los Ángeles a probar fortuna. En ese mismo año en noviembre, Robert Rodriguez anunció a Eiza González como parte del reparto de “From dusk till dawn: The series” interpretando a Satanico Pandemonium, papel que en 1996 fue de Salma Hayek.

En 2014 protagonizó una película mexicana “Casi treinta” dirigida por Alejandro Sugich, compartiendo pantalla con Manuel Balbi.

Después haber hecho todo eso, en 2017 consiguió el papel de Monica “Darling” Castello, en la película de “Baby Driver” en la cual interpreta a la esposa de un delincuente, papel que perteneció a nada más y nada menos que al guapísimo Jon Hamm, no podrás negar que, cuando viste esa escena en la que se besan en el elevador, echaste humo por la nariz y los oídos.

Bueno en resumen, desde que se mudó a los Ángeles su carrera ha despegado realizando varias colaboraciones en Hollywood. En fin, ha llegado el momento de revelar que tiene que ver Eiza González con Justin Timberlake.

Pues nada más y nada menos que en noviembre de 2017 se colaron unas imágenes en redes sociales en las que se ven Eiza González y Justin Timberlake, muy cariñosos, se besan, se tocan… no no no tienes que ver el video para que te des una idea. Este nuevo video musical “Supplies” del álbum “Man of the Woods” de Justin Timberlake, tiene una trama un tanto apocalíptica. A mi en lo personal no me encantó la canción, pero puede que sus fans opinen diferente.